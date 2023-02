Para obter sucesso na entrevista de emprego, o candidato deve direcionar o seu comportamento e destacar os seus pontos fortes de maneira objetiva.

Saiba como obter sucesso de forma objetiva na entrevista de emprego

O sucesso do candidato na entrevista de emprego é multifatorial. Sendo assim, é importante considerar a entrevista como uma oportunidade de apresentar suas competências, habilidades e qualidades.

Destaque suas experiências profissionais

Pode ser viável exemplificar situações vivenciadas de forma direcionada. Sendo assim, destaque sua capacidade de lidar com conflitos; alcançar metas; direcionar processos; gerir pessoas; elaborar treinamentos; conduzir reuniões; construir um relacionamento com o cliente; gerenciar campanhas de marketing digital; otimizar fluxos; dentre outros aspectos.

Seja resolutivo ao apresentar seus pontos fracos

Ao apresentar uma situação que requer melhoria, apresente a solução de forma orgânica. Sendo assim, é viável que informe que precisa melhorar a sua comunicação, por exemplo. Entretanto, é relevante destacar que está realizando um curso de comunicação e oratória.

Ou ainda, é possível informar que precisa se atualizar quanto a uma nova versão de um sistema utilizado na sua área de atuação. No entanto, já está realizando cotações para agregar esse conhecimento.

Adote uma postura participativa

O comportamento do candidato é um fator relevante para direcionar o seu processo seletivo. Sendo assim, é importante que mantenha contato visual com o profissional que estiver conduzindo a entrevista de emprego; fale de maneira calma; evite gesticular excessivamente; não cruze braços e pernas e não deixe objetos no seu colo, se for possível.

Conheça o site da empresa

Conhecer o site da empresa é outro ponto importante para o candidato. Pois, ao analisar a trajetória da empresa, bem como sua missão e valores, é possível entender um pouco sobre sua cultura e analisar a viabilidade da contratação.

Uma vez que é válido ressaltar que essa análise cabe a todos os envolvidos. Além disso, as informações sobre a empresa podem ser úteis ao candidato como um direcionamento indireto para o seu comportamento e para suas respostas durante o processo seletivo.

Faça adaptações e não fique aquém do seu potencial

Portanto, é importante que faça as devidas adaptações dos pontos citados e conceitue a entrevista de emprego como uma forma de se apresentar, e não como uma forma de julgamento.

Já que esse conceito errôneo sobre a entrevista de emprego pode fazer com que autossabote o seu processo, ficando aquém do seu potencial dentro do mercado de trabalho atual.