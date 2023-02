Saiba como se inscrever no CadÚnico para garantir a entrada no Bolsa Família

O Cadastro Único (CadÚnico) é utilizado pelo Governo Federal para realizar a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais, como o Bolsa Família, por exemplo.

A saber, as informações também podem ser utilizadas por estados e municípios para concessão de benefícios locais. Entretanto, é importante salientar que, estar inscrito no CadÚnico não significa a entrada automática nos programas. Isso porque cada um deles tem suas regras específicas.

Portanto, podem se inscrever no Cadastro Único:

Em primeiro lugar, famílias com renda per capita mensal de até meio salário mínimo (R$ 606);

Famílias com renda bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 3.636);

Famílias com renda superior as mencionadas, mas que precisam da inscrição para concessão de medida específica;

Por fim, famílias em situação de rua – cidadão só ou acompanhado.

Inscrição no Cadúnico 2023

A princípio, de acordo com informações do Governo, o procedimento de inscrição no CadÚnico possui algumas etapas. Veja cada uma delas a seguir:

Pré-cadastro pelo site ou aplicativo

O responsável familiar, sendo este maior de 16 anos, preferencialmente do sexo feminino, deve fazer um pré-cadastro por meio do aplicativo do Cadastro Único ou no site. Este passo permite agilizar o atendimento presencial no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Procure um CRAS ou posto do Cadastro Único

Feito o pré-cadastro, o usuário tem 120 dias para comparecer a um Posto de Atendimento do Cadastro Único para apresentar os documentos necessários para realizar a inscrição, sendo de cada um dos componentes do núcleo familiar.

Documentação necessária

Na prática, o responsável familiar deve apresentar o seu CPF ou título de eleitor e conceder pelo menos um documento dos seguintes citados para cada pessoa da família:

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;

Carteira de Identidade – RG;

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor;

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) – somente se a pessoa for indígena.

Entrevista de cadastramento

O responsável familiar ainda passa por uma entrevista para se inscrever no CadÚnico. Dentre as perguntas, está quem são os membros da família, como é a residência, se há algum deficiente entre os integrantes, o grau de escolaridade dos integrantes e o valor da remuneração mensal da família.

Confirmação do cadastramento: atribuição do NIS

Quando a inscrição é efetuada no Sistema de Cadastro Único, uma checagem será realizada para verificar as pessoas da família que já possuem um NIS. Caso não tenham, o Número de Identificação Social (NIS) será emitido.

Como verificar se estou inscrito?

A saber, o cidadão pode emitir o documento de comprovação da inscrição no Cadastro Único através dos seguintes canais:

Através do site ;

; Por meio aplicativo, disponível para download para Android e iOS;

De forma presencial, nos postos de atendimento do Cadastro Único no município.

A princípio, as informações que vêm no comprovante são:

Primeiramente, o Código Familiar;

Data de cadastramento;

Data da última atualização cadastral;

Data limite para atualizar novamente;

Faixa de renda familiar;

Nome completo;

Data de nascimento; e

NIS de cada um dos integrantes da família e do Responsável Familiar (RF).

Bolsa Família terá o pagamento antecipado em fevereiro

O mês de fevereiro é o que possui menos dias dentre os outros onze meses do calendário gregoriano. Neste ano, ele terá apenas 28 dias, incluindo os dias úteis, feriados e finais de semana. Em razão disso, programas sociais, como o Bolsa Família, terão o calendário antecipado para contemplar todos os beneficiários.

De acordo com a regra da política pública, o pagamento do benefício deve ocorrer nos últimos dez dias úteis de cada mês. A liberação dos valores é gradativa, seguindo a ordem do dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Neste sentido, os repasses desse mês ocorrerá entre os dias 13 a 28 de fevereiro.

Contudo, é importante ressaltar que em fevereiro os segurados do Bolsa Família contam com uma novidade. O Governo Federal retomará os pagamentos do Vale-Gás, que segundo a equipe de Lula, continuaram no valor de 100% do preço médio nacional do botijão de 13kg, segundo a ANP.

Calendário de fevereiro do Bolsa Família

Assim, os repasses do Bolsa Família ocorrem conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Confira:

Último dígito do NIS Data do Pagamento 1 13 de fevereiro 2 14 de fevereiro 3 15 de fevereiro 4 16 de fevereiro 5 17 de fevereiro 6 22 de fevereiro 7 23 de fevereiro 8 24 de fevereiro 9 27 de fevereiro 0 28 de fevereiro