De acordo com informações oficiais do Banco Inter, a instituição possui diferentes tipos de cartões, no entanto, todos são isentos de anuidade.

Saiba como solicitar a segunda via da fatura e do cartão de crédito do Banco Inter

O Banco Inter informa que a bandeira do cartão de crédito da instituição é Mastercard e o cliente pode obter o cartão múltiplo, ou seja, o mesmo cartão para utilizar na modalidade de crédito e débito.

Segundo destaca o Inter, o cartão é entregue habilitado na função débito e permite a realização de saques. Contudo, se o cliente desejar ativar o crédito, deve solicitar a análise, entretanto, essa solicitação pode ser feita através do app.

O cartão de crédito do Banco Inter permite que o cliente faça compras nacionais e internacionais. Além disso, os novos cartões da instituição são emitidos com a tecnologia contactless, que permite o pagamento por aproximação.

Como faço para emitir a segunda via da fatura do cartão de crédito?

Caso o cliente queira emitir a segunda via da fatura do seu cartão de crédito, é possível realizar essa solicitação através do aplicativo do Banco Inter.

Para isso, acesse o app do Banco Inter, no menu principal, selecione a opção “cartões”, clique na opção “faturas”, escolha o mês desejado, basta clicar na opção “ver fatura”. Dessa maneira, a sua fatura ficará disponível em PDF, permitindo o compartilhamento através do ícone que fica no canto superior direito.

Como solicitar a segunda via do cartão de crédito do Banco Inter?

Se precisar da segunda via do cartão, essa solicitação pode ser feita através da central de cartões, seja o cliente pessoa física ou jurídica.

De acordo com informações oficiais do Banco Inter, para solicitar a segunda via do cartão, o cliente deve acessar a opção “cartões” do aplicativo, no canto superior direito, deve clicar na engrenagem, optar por “cartão” e em seguida selecionar “solicitar segunda via”.

A instituição destaca que está disponível para atender o cliente diretamente pelo chat, que pode ser acessado pelo app, ou através dos telefones oficiais que podem ser consultados no site oficial do Banco Inter.

Além disso, o Inter destaca que o prazo de entrega para os cartões é de 15 dias e o cartão será enviado para o endereço atual. Sendo assim, é importante manter o seu cadastro atualizado diretamente no aplicativo da instituição.

Cashback

Além das facilidades dos aplicativos, o Inter possui programas de cashback específicos para o cartão de crédito ou para o cliente se tornar um investidor, o que pode ser viável dentro de um planejamento financeiro pessoal. Sendo assim, é importante conferir as ofertas disponíveis pela empresa no momento do seu interesse.