Saiba se os bancos VÃO abrir no Carnaval e como se PROGRAMAR

Com os dias do Carnaval se aproximando, várias pessoas ficam na dúvida sobre os horários de funcionamento das instituições bancárias. Afinal, os bancos são importantes no dia a dia da maioria dos foliões, seja para sacar dinheiro, pagar boletos, ou para outros serviços financeiros.

A resposta para a dúvida “se os bancos abrirão no Carnaval” é que o funcionamento se dá em horário diferente. Mesmo assim, há formas de realizar transações durante os dias de folia sem prejudicar em nada a diversão e os compromissos. Então, sabendo do horário de funcionamento, o usuário pode se preparar e não passar aperto. Portanto, continue lendo a matéria desta quarta-feira (15) do Notícias Concursos e pule o Carnaval sem preocupações.

Bancos vão abrir no Carnaval?

O Carnaval não é um feriado nacional, mas muitos bancos fecharão na data. O que acontece é que o sindicato dos bancários diz que essa categoria deve folgar. Portanto, a maioria das agências fecha no Carnaval. Isso significa que os clientes precisam se preparar. Caso possuam pendências, devem resolver antes, ou mesmo deixar para após as comemorações.

Nas hipóteses do pagamento de boleto, a recomendação é pagar antes, nesta semana. Ademais, caso necessário, fazer saques de dinheiro, bem como realizar transações, será possível independente dos bancos estarem fechados.

Conforme o cronograma oficial, todos os bancos fecham somente em dois dias do Carnaval. Obviamente que as agências fecharão no fim de semana. Então, na segunda-feira (20) e na terça-feira (21) estarão fechadas. Portanto, é preciso se preparar.

Como fazer transações financeiras na data

Diante deste cenário, as pessoas que precisam realizar transações, podem recorrer ao PIX, pois este funcionará normalmente. Tem também os aplicativos de bancos que continuarão disponíveis. Aliás, muitas das vezes, os serviços de atendimento ao cliente, o famoso SAC também pode ser usado.

No caso de alguém precisar de sacar algum dinheiro, pode recorrer aos postos de autoatendimento. Assim será no Carnaval: os caixas eletrônicos ficarão disponíveis, funcionando normalmente durante os dias de folia. Por fim, há também serviços para o atendimento via telefone. Para isso, basta ligar nos números dos bancos, que também ficarão disponíveis no período.

Mas, afinal de contas, os dias de Carnaval são considerados feriado ou não?

Em virtude do fechamento dos bancos, várias pessoas ficam com essa dúvida martelando na cabeça. Na verdade, pode-se dizer que os dias de Carnaval não são oficialmente considerados um feriado, tal como já citamos acima. Em certos estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, a legislação até estabelece que se tenha um dia para folga dos trabalhadores. Contudo, o horário do expediente vai depender de cada um dos estados.

De forma geral, os empregadores costumam liberar os seus funcionários. Diversas vezes, as prefeituras e os governos liberam os seus servidores também para ter as folgas. Mas, mesmo assim, se faz necessário consultar os departamentos responsáveis, ou seja, o RH (Recursos Humanos) ou DP (Departamento Pessoal) da sua empresa.

Em suma, cabe ressaltar que como o Carnaval oficialmente não é um feriado, o empregador infelizmente não tem obrigação de liberar essa folga. Em certos casos, ele até pode solicitar uma compensação das horas.