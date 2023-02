saiba se terá concurso este ano

Após todo o contexto caótico dos últimos anos, muitos brasileiros estão à espera de oportunidades para melhorar de vida. Assim, o Concurso Correio em 2023 se tornou uma das pautas mais pesquisadas entre muitos dos usuários da internet, principalmente.

Ainda, considerando que a última seleção foi há 6 anos, em 2017, as expectativas estão relativamente altas. Existem, obviamente, as burocracias que giram em torno do processo, mas a população aguarda ansiosamente pelos informes liberados pela empresa periodicamente. Por isso, confira a seguir o que espera se acontecer o certame ainda neste ano de 2023.

Confira se terá Concurso Correios em 2023

Atualmente, o órgão conta com um déficit de mais de 15 mil funcionários. Portanto, o que leva a todos pensarem na abertura do processo seletivo. Afinal, é preciso suprir urgentemente essa falta para que se possa atender ao aumento das demandas entre os clientes.

No entanto, em nota, a empresa foi clara em seu posicionamento sobre o Concurso Correios em 2023: não há previsão de nova realização. Sendo assim, é pouquíssimo provável que a prova aconteça ainda esse ano, de modo que suas perspectivas ficaram indeterminadas e à mercê das futuras reuniões e decisões dos sócios.

E como foi a última seleção?

A última avaliação de admissão foi publicada em outubro de 2017 e contou com uma prova objetiva, a qual abordou todos os conteúdos previamente indicados. Em seguida, teve uma fase de comprovação de requisitos e de realização de exames médicos. Aliás, todas as etapas foram de caráter eliminatório e classificatório.

Nesse cenário, foram ofertadas 88 vagas para cargos dos níveis técnico, superior e médio, estes contemplados dentro das áreas de Medicina e Saúde e Segurança do Trabalho. A banca organizadora, por sua vez, foi constituída por membros do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES).

Sendo assim, as questões de múltipla escolha abordaram os seguintes conteúdos: Língua Portuguesa, Matemática e Raciocino Lógico, Legislações, Conhecimentos Específicos e Noções de Informática.

E qual o salário do concursado?

Independentemente de acontecer o Concurso Correios em 2023 ou em qualquer outro ano, os valores salariais irão variar de acordo com a função e os pisos pré-estabelecidos. Além disso, há uma variação entres os níveis médio e superior, principalmente.

Conforme informado pela própria FINDECT, seria de R$: 2.179,25 para o nível médio e R$: 6.333,54 para nível superior. Fora isso, alguns benefícios são cedidos para complementar a remuneração dos aprovados. Assim, são eles: Plano de Saúde, Vale Transporte, Vale Refeição e Vale Cesta.

Quais as vantagens do concurso correios em 2023?

Primeiramente, tem-se a possibilidade de desenvolvimento e de segurança profissional como fator marcante do Concurso Correios em 2023, principalmente porque a empresa está contando com o Plano de Cargos, Carreiras e Salário (PCCS).

Ainda, há a possibilidade de adesão ao Plano de Previdência Complementar (POSTALPREV), por intermédio do Instituto de Seguridade Social do Correios (POSTALIS).

Para mais, além dos auxílios já ditos acima, o novo servidor também receberá seguro creche ou babá, em caso de filhos pequenos. Assim como, na remuneração inclui os benefícios voltados para pessoas com deficiência, todas elas contempladas pela jurisdição do Acordo Coletivo de Trabalho.

E quais foram os cargos disponíveis no último concurso?

Auxiliar de enfermagem do trabalho júnior;

O critério de admissão principal desse cargo;

Técnico em segurança do trabalho júnior;

Médico do trabalho júnior;

Engenheiro de segurança do trabalho júnior;

Enfermeiro do trabalho júnior.

Para que todos os cargos sejam exercidos, é necessária uma comprovação de conclusão do ensino médio e do curso técnico ou superior referente à área de atuação. Aliás, vale dizer que todos esses documentos devem ser expedidos por instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação e que, assim, emitam certificados válidos conforme a lei.

E como conseguir a aprovação no Concurso Correios em 2023?

O grande segredo de ter aprovação no Concurso Correios em 2023 ou em qualquer processo seletivo é a disciplina. Afinal, esse fator é fundamental para que a organização e o planejamento de metas tenham resultado e se mostrem úteis para a rotina diária.

Isso porque estar entre os selecionados exige bastante estudo e dedicação. É necessário, então, abrir mão de alguns eventos sociais, e até mesmo lazeres individuais, para que a recompensa futura seja recebida de maneira plena.

Logo, obter a aprovação não é difícil, apenas requer foco. Por isso, desenvolver essas competências e habilidades é o que fará diferença no momento de realização do processo seletivo e no futuro desempenho profissional.