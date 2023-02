saiba se vale a pena

Muitas pessoas no Brasil sonham em um dia serem empresários de sucesso. Mas será que vale mesmo a pena fazer financiamento para tornar esse objetivo de vida uma realidade? Assim, hoje vamos indicar se vale a pena adquirir um financiamento de franquia.

Os motivos são diversos, incluindo o desejo de “tirar um projeto do papel”, ter maior controle sobre o próprio horário de trabalho. Assim como, ser o próprio patrão, ter maior realização profissional, melhorar a qualidade de vida, etc.

Mas a verdade é que muitos brasileiros ainda não possuem o capital necessário para atingir esse objetivo.

Portanto, o primeiro pensamento de muitas pessoas ao se depararem com esse problema é procurar linhas de crédito para empresas. O que pode ser uma boa alternativa caso algumas estratégias não funcionem.

Financiamento de franquias: quanto dinheiro eu preciso para iniciar?

Para abrir uma franquia, uma determinada porcentagem dos custos iniciais precisará ser coberta por financiamento. Então, esse valor varia de acordo com o potencial de geração de caixa da empresa.

Para obter o custo total de um investimento em franquia, adicione os três componentes a seguir: a taxa de franquia, o custo do local físico e o investimento inicial em capital de giro.

A título de ilustração, os franqueadores devem fornecer esses números em sua COF (Circular de Oferta de Franquia). Sendo assim, para cada modelo de franquia, o documento também deve incluir detalhes sobre os controles que serão usados ??para calcular o capital de giro necessário.

Tente negociar um acordo financeiro com o proprietário da franquia

Ao decidir fazer um financiamento para abrir uma franquia, é fundamental conversar com o franqueador. Desse modo, muitas redes de franquias têm programas de linha de crédito pré-aprovados por meio de vários credores.

Aliás, essa comodidade auxilia muito o franqueado na aquisição e abertura do novo local. Pois, os impostos podem ser menores nesse caso, já que a dívida do franqueado é lastreada pela própria unidade. Logo, tornando mais seguro para o franqueador emprestar dinheiro.

Como estratégia de expansão, diversas redes destinam recursos específicos para o financiamento de novas unidades franqueadas. A taxa de franquia é uma das opções de financiamento mais importantes.

Benefícios de obter um financiamento de franquias para iniciar

Embora um financiamento comercial acrescente outra despesa aos pagamentos mensais, ainda assim, pode ser a melhor opção para quem está pensando seriamente em abrir sua própria empresa.

No entanto, é importante ter cautela ao escolher entre as várias opções de financiamento disponíveis hoje. Ao mesmo tempo, há benefícios para os proprietários de empresas quando se trata de obter financiamentos comerciais de bancos. Por exemplo, a capacidade de negociar o prazo que eles têm para pagar o financiamento.

O financiamento de franquias é uma opção de crédito mais fácil de obter

Existem opções de financiamento disponíveis para os empresários, algumas das quais podem ser mais burocráticas e rígidas em seus critérios de avaliação. Mas, você pode obter um financiamento pessoal em nome de outra pessoa para usar como capital de investimento para o seu negócio.

Como tal, os valores e taxas de juro podem ser mais razoáveis ??do que um financiamento empresarial. Além disso, isso será determinado pela quantia que você precisa investir em seu negócio.

A capacidade de agir rapidamente

Ao iniciar um negócio do zero, você precisará lidar com tudo, desde o registro do negócio até a coleta de suprimentos e o marketing de seus produtos.

Para acelerar seus negócios nas franquias, você precisará de recursos financeiros para pagar todos os impostos necessários. Para assim, colocar seu produto no mercado o mais rápido possível.

Assim, se o dinheiro faz parte da sua dificuldade, um financiamento consignado pode ser o primeiro passo para alcançar seus objetivos. Assim, após adquirir sua franquia, você verá que ela está totalmente montada de acordo com o plano de negócios e que poderá mergulhar de cabeça.

Considere os benefícios destinados aos MEIs

Mas, se você já é MEI, deve pesquisar as condições do mercado e saber se o financiamento pessoal seria ou não a opção mais vantajosa.

Pois, talvez a modalidade tenha taxas menores e prazo mais longo, tornando o pagamento da mensalidade mais leve até o final do contrato.

Menos burocracia durante a verificação de dados

Se obter um financiamento de franquia é seu objetivo final, você precisará fazer algum planejamento por conta própria. Então, em contraste com um financiamento pessoal, onde você terá que fornecer sua própria papelada para obter o dinheiro, um financiamento comercial não exige nada disso.