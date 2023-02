Saiu o AVISO GERAL para os trabalhadores com carteira assinada

O trabalhador com direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode sacar os valores somente em situações específicas e previstas em lei. Tais casos costumam ser de emergência, como por doença grave, por exemplo.

O trabalhador com direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode sacar os valores somente em situações específicas e previstas em lei. Tais casos costumam ser de emergência, como por doença grave, por exemplo. No entanto, ainda assim é necessário cumprir alguns requisitos.

Veja como funciona.

Quais doenças permitem a retirada integral do FGTS?

Alienação mental;

Cardiopatia grave;

Cegueira;

Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada;

Doença de Parkinson;

Espondiloartrose anquilosante (espondilite anquilosante/ancilosante);

Neoplasia maligna;

Hanseníase;

Hepatopatia grave;

Nefropatia grave;

HIV/Aids;

Estágio terminal;

Paralisia irreversível e incapacitante;

Tuberculose ativa;

Próteses.

Cabe salientar que o saque para a compra de órtese ou prótese, é necessário que o cidadão esteja afastado do mercado de trabalho por pelo menos dois anos. Ademais, quando liberado, os recursos ficam limitados ao valor dos componentes.

Qual a documentação necessária para solicitar o saque?

Para solicitar o saque, é necessário apresentar alguns documentos. Tais como:

Formulário “Relatório Médico de Doenças Graves para Solicitação de Saque do FGTS”, disponível no site da Caixa;

Cópia dos exames médicos, laudos ou dados clínicos assinada e carimbada pelo médico;

Carteira de Identidade Nacional (RG); e

Carteira de trabalhador.

Na hipótese de saque para um dependente acometido por doença grave, outros documentos também precisam ser apresentados. São eles:

Comprovação da dependência (certidão de nascimento ou similar); e

Identificação do dependente.

Como solicitar o saque do FGTS?

O trabalhador pode solicitar o saque do FGTS pelo aplicativo do órgão ou em uma das agências da Caixa Econômica Federal. Os valores ficam disponíveis em até cinco dias úteis.

Para realizar a solicitação de saque pelo aplicativo, siga as instruções abaixo:

Clique em “Meus saques”; Vá até a opção “Outras situações de saques”; Marque “Doença grave, terminal ou órtese/prótese” como justificativa; Em seguida, informe se é o titular ou dependente o portador da enfermidade; Clique em “Solicitar saques FGTS”; Por fim, cadastre uma conta bancária de sua titularidade e de qualquer instituição financeira.

Outras situações em que é possível sacar o FGTS

Entre as modalidades mais comuns estão:

Dispensa sem justa causa por parte do empregador;

Em caso de desastres naturais, como enchentes ou vendavais;

Em caso de falecimento do titular, os dependentes e herdeiros judicialmente reconhecidos, podem efetuar o saque;

Empregados que ficam três anos seguidos ou mais sem trabalhar com carteira assinada;

Para complementar pagamento de imóvel comprado através de consórcio;

Para complementar pagamento de imóvel financiado (pelo SFH – Sistema Financeiro de Habitação);

Para compra da casa própria;

Para trabalhadores quem tem 70 anos ou mais;

Por fechamento da empresa: vale em caso de extinção parcial ou total da empresa ou estabelecimento;

Rescisão por acordo entre empregador e empregado;

Rescisão por aposentadoria;

Rescisão por culpa recíproca (empregador e empregado) ou por força maior (se a empresa é atingida por um incêndio ou enchente, por exemplo);

Rescisão por término de contrato por prazo determinado;

Saque-aniversário;

Ser um trabalhador avulso, empregado através de uma entidade de classe, fica suspenso por período igual ou superior a 90 dias;

Trabalhadores ou dependentes que estejam em estágio terminal por causa de uma doença grave.