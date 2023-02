Salário do jogador XFL: Quanto os jogadores XFL recebem?

ADepois que a temporada 2022 da NFL chegou ao fim com o Super Bowl que aconteceu em 12 de fevereiro, o futebol está de volta, já que o XFL começou no sábado.

Levando em consideração que terá a duração de 10 semanas e que a Liga de Futebol dos Estados Unidos (USFL) está programada para iniciar sua própria temporada de 10 semanas em 15 de abril, os torcedores poderão desfrutar de até 20 fins de semana consecutivos de futebol profissional enquanto esperando que a NFL anuncie oficialmente o cronograma de pré-temporada de suas equipes antes da campanha de 2023.

Enquanto isso, de acordo com a ESPN, depois de ser comprado pela Danny Garcia, Dwayne The Rock Johnson e RedBird Capital Partners, a XFL conseguiu desenvolver seu produto nos últimos dois anos e meio. Na verdade, mais de 800 trabalham para a liga em tempo integral.

“Queremos ser uma liga de oportunidades e inovação”, disse o presidente da liga Russ Brandon disse.

“E queremos continuar avançando no futebol e desenvolvendo jogadores para isso.”

Dwayne ‘The Rock’ Johnson fala sobre a XFL

Antes da terceira temporada da XFL, ‘A rocha’ explicou com um discurso motivacional por que a liga poderia servir de trampolim para ex-jogadores universitários que não conseguiram chegar ao próximo nível.

“Quando eles disseram que o sonho acabou, mas aqui está a verdade, seu sonho está apenas começando”, disse ele.

“Porque o que você vai fazer, você vai entrar neste campo, vai se alinhar e vai mostrar ao mundo como é estar realmente com fome com aquele chip no ombro.

“Eu sei, porque ganhei o mesmo chip. E estamos aqui, porque o X da XFL representa a interseção de sonhos e oportunidades. Você traz os sonhos, nós trouxemos a oportunidade.”

Quanto os jogadores da XFL recebem?

A ESPN informou que Jogadores da XFL ganham 5.000 dólares por semana com um bônus de 1.000 dólares por vitória. Isso significa que um jogador pode ganhar cerca de 60.000 dólares, incluindo possíveis bônus.

Enquanto isso, o pacote de benefícios da XFL é avaliado em 20.000 dólares, com a liga também pagando moradia e duas refeições por dia durante a temporada.