Salário do treinador de futebol: quanto ganham os treinadores da XFL?

TXFL começou oficialmente, fornecendo aos fãs da NFL algo para se manterem ocupados durante o período de entressafra. No entanto, sua intenção é se tornar algo mais do que apenas uma atividade para os entusiastas da NFL.

Esta é a terceira campanha da XFL, com proprietário Dwayne The Rock Johnson explicando por que pode servir de trampolim para ex-jogadores universitários que não conseguiram chegar ao próximo nível.

“Quando eles disseram que o sonho acabou – mas aqui está a verdade: seu sonho está apenas começando”, disse ele em um discurso motivacional.

“Porque o que você vai fazer, você vai entrar neste campo, vai se alinhar e vai mostrar ao mundo como é estar realmente com fome com aquele chip no ombro.

“Eu sei, porque ganhei o mesmo chip. E estamos aqui, porque o X da XFL representa a interseção de sonhos e oportunidades. Você traz os sonhos, nós trouxemos a oportunidade.”

Quanto ganha um XFL Coach?

Em sua tentativa de atrair treinadores de alto escalão, a XFL oferece salários que podem atraí-los para o futebol americano de primavera. Seus salários não podem ser comparados com os ganhos lucrativos dos treinadores da NFL, mas a XFL recebe números que os convencem a ficar parados por mais de uma temporada.

Comissário Oliver Luck havia revelado que há três anos os treinadores recebiam cerca de meio milhão de dólares por temporada. Assim, este ano seus salários devem ser pelo menos semelhantes aos que os treinadores receberam em 2020.

“Gostaria de ter o XFL por perto quando estava jogando”, Johnson disse no início deste mês.

“Na época em que Jesus estava por perto. Mas naquela época o XFL não estava por perto.

“Estamos bem cientes de que este é o terceiro tiro.

“Não sabemos como isso vai acontecer. Nossos dedos estão cruzados; temos tudo cruzado.

“Parece que estamos criando algo muito legal.”