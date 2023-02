Salário Mínimo: 2023 ainda terá GRANDE SURPRESA para os trabalhadores

A campanha de Lula para as eleições estava pautada para diversos assuntos importantes, sendo que um deles era a valorização do salário mínimo. Afinal, todos sabem o quão é importante que o piso nacional se mantenha além da inflação.

A instauração dessa política aconteceu no ano de 2007, contudo, estava parada há alguns anos. Agora, a valorização do salário mínimo tem expectativa de ser retomada pelo atual governo, sendo que, quem articulará o plano do aumento será Paulo Paim, senador.

Assim, como você verá na matéria de hoje do Notícias Concursos, a implementação ocorrerá no primeiro semestre ainda. Mas como?

Quando e como acontecerá a valorização do salário mínimo?

Luiz Marinho, ministro do Trabalho, é quem está preparando os estudos dos critérios que serão adotados e que definirão a base do cálculo do reajuste do piso nacional. Ademais, tudo isso deve ter um consenso entre todos os líderes sindicais.

Nesse ínterim, os reajustes anuais precisam somar o mesmo valor da inflação versus o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). Dessa forma, o projeto de lei do Paulo Paim, senador, planeja a recriação da política de valorização do salário mínimo.

O Projeto de Lei 1231/2022 determina os critérios do uso da inflação+PIB conforme o parecer que foi instituído por Lula. De acordo com Paim, caso essa maneira for usada ou mesmo se for preciso utilizar outro critério, caberá um debate e definição até o começo de maio.

Como funciona a base de cálculo Inflação + PIB?

Conforme as falas de Paim, Luiz Marinho é quem coordena os estudos acerca da base do cálculo do salário-mínimo. Foi o ministro que organizou um grupo de trabalho que debaterá a valorização com os mais diversos segmentos, contando com inflação+PIB como base.

Segundo as crenças de Marinho e Paim, a comissão preservará a linha até o final do debate. Caso aconteça, espera-se que o Governo já tenha um esboço até o fim de maio.

O objetivo da discussão é definida se o critério utilizado será a inflação+PIB ou outro. Além do mais, é necessária uma avaliação para saber se o cálculo terá a base no avanço do PIB em 2022 ou do de dois anos anteriores.

A definição do valor no primeiro ano da implementação como também os acréscimos de anos seguintes é de suma importância. Haja vista que o presidente da organização Força Sindical, Miguel Torres, defende a adoção do valor do salário em R$ 1.341,00 para este ano ainda, resultado do PIB de 2021.

O senador Paulo Paim relata que, independentemente do resultado, o salário-mínimo em 2023 subirá para R$ 1.320,00. Afinal, este valor foi estabelecido dentro da lei anual orçamentária. Então, de toda maneira, os brasileiros não contarão apenas com R$ 1.302,00, pois, possivelmente, até maio o piso nacional será alterado.

Valorização não será impedida

Segundo as fontes do Governo, não há riscos de impedimento do projeto pelo Congresso. O parlamento não terá objeções contra o que o governo instituir sobre o assunto. E algo aproximado de R$ 1.320 não será nenhuma dificuldade para aprovação no Congresso.

Esta é uma espécie de parâmetro para as outras políticas salariais. Várias categorias, inclusive, replicam os parâmetros dos cálculos dos salários quando vão negociar reajustes nas empresas.

Torres acrescenta que, com a implementação da valorização do piso, diversas questões virão acompanhadas dos impactos macroeconômicos. Por exemplo, contribuir com redução de perdas econômicas das categorias de aposentados e trabalhadores.

Há também a possibilidade da reforma da tabela da isenção do Imposto de Renda. Em suma, vários temas se vincularão no mesmo debate acerca das questões da valorização do salário mínimo.