Salário mínimo ideal REVELA triste realidade dos trabalhadores brasileiros

Notícia triste para os trabalhadores! Como de costume, os levantamentos feitos pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Diesse) sobre o salário mínimo reafirmam a realidade da maioria dos brasileiros. A remuneração básica do trabalhador está muito abaixo da ideal.

Segundo os dados divulgados pelo Dieese, o valor do salário mínimo ideal para 2023 deveria ser de R$ 6.298,91 mil, muito acima dos atuais R$ 1.302. Todavia, a situação torna-se ainda mais preocupante ao considerar que somente a cesta básica consome boa parte da remuneração das famílias.

Salário mínimo cinco vezes menor que o ideal

O salário mínimo brasileiro continua sendo insuficiente para garantir condições mínimas aos cidadãos. Mesmo com o ganho real, ou seja, acima da inflação, o valor de R$ 1.302 está muito abaixo do ideal. Na prática, é quase cinco vezes menor, sendo de 4,8.

Com o histórico da remuneração no país, o salário ideal é uma realidade impossível de ser alcançada. A pesquisa do Dieese sobre o salário mínimo considera uma família com quatro pessoas, conforme os dados Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA).

De acordo com a Constituição Federal, o piso nacional deveria garantir o básico às famílias brasileiras, como alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. Contudo, a realidade de insuficiência segue o país há vários anos.

Salário mínimo atual e a cesta básica

O valor da cesta básica em janeiro, cotando com o custo médio do grupo de alimentos essenciais para uma família brasileira, é de R$ 802,36. Frente ao salário mínimo vigente, de R$ 1.302, só com a alimentação o piso cobre uma cesta básica e meia.

Em outras palavras, o novo salário mínimo dar ao brasileiro o poder de comprar 1,6 cesta básica neste mês, mesmo com ganhos reais. Embora o cenário seja mais favorável que em 2022, esta ainda é a menor média entre os anos de 2008 e 2021, de acordo com a PNCBA.

Há uma lista, desde 1938, que define quais são os alimentos essenciais para a sobrevivência de uma família. Na prática, ela é composta por 13 itens básicos e está regulamentada mediante a um decreto. Fazem parte dessa relação:

Carne; Leite; Feijão; Arroz; Farinha; Batata; Legumes; Pão; Café; Frutas; Açúcar; Óleo; e Manteiga.

Como mencionado, em 2022, o salário mínimo fechou o ano valendo 1,53 cesta básica. Agora, passa a valer 1,62 em janeiro. Mesmo com ganho real, o piso nacional não supera a média relacionada à alimentação básica do povo brasileiro, estando ainda abaixo do patamar atingido até 2021.