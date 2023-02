Salário Mínimo Legal 2023: Quais estados aumentaram o salário mínimo?

Tele Departamento do Trabalho dos Estados Unidos anunciou no ano passado que, a partir de 1º de janeiro de 2023, a taxa de salário mínimo que geralmente deve ser pago aos trabalhadores que executam trabalho em ou em conexão com contratos cobertos aumentaria para 16,20 dólares por hora.

Enquanto isso, o pagamento mínimo por hora em dinheiro que deve ser fornecido aos trabalhadores que recebem gorjetas geralmente trabalhando em ou em conexão com contratos cobertos aumentaria para 13,75 dólares por hora.

Portanto, desde o início deste ano, milhões de americanos a mais têm direito a salários mais altos.

Quais estados aumentaram o salário mínimo?

De acordo com o think tank Instituto de Política Econômica (EPI), 23 estados e Washington DC já aumentaram o salário mínimo.

Foi relatado que os salários seriam aumentados em mais de 5 bilhões de dólares e isso teria um impacto em até 8,4 milhões de trabalhadores.

“O fato de haver uma inflação alta realmente apenas ressalta o quão necessários são esses aumentos do salário mínimo para os trabalhadores”, disse. Sebastião Martinez Hickeyassistente de pesquisa do EPI, disse à CNN.

“Mesmo antes da pandemia, não havia nenhum condado nos Estados Unidos onde você pudesse viver como um adulto solteiro por 15 dólares a hora”.

A lista dos estados que aumentaram o salário mínimo em 2023 inclui:

Alasca

Arizona

Colorado

Connecticut

Delaware

Flórida

Illinois

Maine

Nebraska

Nova Jersey

Nova Iorque

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Missouri

Montana

Nevada

Novo México

Ohio

Rhode Island

Dakota do Sul

Vermont

Virgínia

Baixos salários têm aumentado mais rápido que a inflação

Enquanto isso, Michael Reichprofessor de economia da Universidade da Califórnia em Berkeley, disse à CNN que os baixos salários aumentaram mais rapidamente do que a inflação nos últimos anos.

“A história é diferente porque os salários têm aumentado na faixa inferior, muito mais rápido que a inflação e muito mais rápido do que em empregos de salário médio ou alto”, disse. reich disse.

“E isso significa que muitos trabalhadores, mesmo nos estados de 7,25 dólares, já recebem acima do salário mínimo.

“Embora os salários mínimos possam subir 7%, em muitos estados e cidades, os custos trabalhistas não vão subir tanto quanto no passado, porque já subiram.

“Isso também significa que os preços não vão subir em [places like] restaurantes.”