Salário submínimo: quais estados aboliram o salário submínimo?

Eos direitos e costumes trabalhistas sofreram uma grande mudança após a pandemia do COVID-19, pois muitos sentimentos e atitudes em relação a como um negócio deve e pode ser administrado foram desafiados.

O boom do trabalho em casa levou a muitas outras perguntas. Algo que foi alvo recentemente no EUA é o salário mínimo.

Qual é o salário mínimo?

O salário mínimo foi criado essencialmente para que os empregadores pudessem pagar a certos funcionários abaixo do salário mínimo obrigatório de seu estado.

Emprego de Trabalhadores com Deficiência: A Seção 14(c) da FLSA permite que os empregadores que receberam um certificado especial da Divisão de Salários e Horas do Departamento de Trabalho paguem salários inferiores ao salário mínimo federal a trabalhadores como: estudantes, estes com deficiência física ou deficiência mental, e funcionários recebendo certos valores em gorjetas.

“Da pequena população de pessoas com deficiência contratadas, muitas recebem salários abaixo do mínimo”, explicou a Forbes.

“Nos últimos anos, houve relatos de cerca de 420.000 indivíduos com deficiência que receberam uma média de apenas 2,15 dólares por hora.”

Agora, muitos governos estaduais estão trabalhando para mudar esse sistema, não o governo federal e Joe Biden.

Quais estados proibiram o salário mínimo para pessoas com deficiência?

Vários estados já aprovaram a eliminação de salários mínimos para pessoas com deficiência e são eles:

Alasca

Califórnia

Colorado

Delaware

Havaí

Maine

Maryland

Nova Hampshire

Oregon

Rhode Island

Carolina do Sul

Tennessee

Washington

Outros estados estão progredindo e logo entrarão na lista acima, com estados como Virgínia, Connecticut, Nova York e Nova Hampshire longe nesta jornada.

Enquanto isso, os estados de Arizona, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Califórnia, Indiana, Mississippi e Nebraska também estão nos estágios iniciais de eliminação de certas seções da lei sobre salário mínimo.