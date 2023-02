Salários do Bellator 290: Fedor Emelianenko ganha $ 100.000 em bolsa por luta de aposentadoria

Fedor Emelianenko ganhou um último prêmio de seis dígitos em sua última luta de MMA.

A lenda dos pesos pesados ​​ganhou uma bolsa de $ 100.000 por sua luta de despedida contra Ryan Bader no evento principal do Bellator 286, que aconteceu no sábado no Kia Forum em Inglewood, Califórnia, e foi ao ar ao vivo pela CBS.

Bader, o campeão dos pesos pesados ​​do Bellator, derrotou Emelianenko por nocaute técnico no primeiro round para defender seu título com sucesso. Ele ganhou $ 150.000 no esforço vitorioso. Tanto Bader quanto Emelianenko receberam taxas fixas sem bônus de vitória, independentemente do resultado da luta.

A luta marcou a última aparição de Emelianenko em sua icônica carreira no MMA, que durou 23 anos e viu o campeão russo se tornar um dos pesos pesados ​​mais condecorados da história do MMA.

A Comissão Atlética do Estado da Califórnia divulgou o relatório salarial do evento para o MMA Fighting após o Bellator 290.

Os headliners estavam entre os cinco lutadores que ganharam dias de pagamento de seis dígitos, juntando-se ao campeão dos médios do Bellator Johnny Eblen ($ 150.000), Sabah Homasi ($ 100.000) e Chris Gonzalez ($ 100.000).

Uma lista completa dos salários do Bellator 290 pode ser vista abaixo.

Como sempre, esses números não representam os ganhos totais de um lutador, pois as receitas de patrocínio e outras formas de receita não são divulgadas publicamente.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do Bellator 290.