Salman Rushdie finalmente fala após sofrer ataque horrível

EUEm sua primeira declaração pública desde que foi violentamente esfaqueado em um evento literário no oeste de Nova York no verão passado, o autor Salman Rushdieafirmou que o incidente que o deixou parcialmente cego o deixou com transtorno de estresse pós-traumático.

Em sua primeira entrevista desde que foi esfaqueado 15 vezes por um fanático islâmico solitário, que admitiu a tentativa de assassinato no verão passado em uma entrevista na prisão com o correio, ele disse o Nova-iorquino, “Existe algo chamado PTSD, você sabe.”

“Achei muito, muito difícil escrever. Sento para escrever e nada acontece. Escrevo, mas é uma mistura de vazio e lixo, coisas que escrevo e que apago no dia seguinte. Estou não fora dessa floresta ainda, realmente.”

Depois de passar uma década escondido como resultado do líder supremo iraniano Aiatolá Ruhollah Khomeini emitindo uma fatwa em 1989 pedindo sua morte e considerando o livro herético, Rushdie foi submetido ao terrível ataque. Rushdie é o autor de “Os Versos Satânicos.”

De acordo com funcionários dos EUAO livro de Rushdie foi associado às mortes ou ferimentos de outros autores, tradutores e editores, e há uma recompensa multimilionária de longa data pela cabeça do autor de uma organização de caridade iraniana fictícia.

O ataque de Rushdie e o caminho para a recuperação

Rushdie teria passado seis semanas no hospital depois de ser atacado no Instituição Chautauqua em Chautauqua, Nova York. Desde sua alta, ele não havia deixado sua residência na cidade de Nova York, exceto para suas frequentes idas ao médico.

No mês passado, o autor de 21 livros – que supostamente havia perdido a visão do olho direito – encontrou um repórter no escritório de Manhattan de seu agente literário enquanto usava óculos com a lente direita escurecida.

Além de perder mais de 18 quilos desde o esfaqueamento, Rushdie também teve danos nos nervos da mão esquerda. De acordo com o artigo, divulgado na segunda-feira, ele falava claramente, mas com o lábio caído e tinha cicatrizes claramente evidentes no lado direito do rosto.

Rushdie informou à publicação que estava tendo problemas para dormir e que não conseguia mais digitar “muito bem” devido à “falta de sensibilidade nas pontas dos dedos”.