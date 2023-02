Sam Smith e Kim Petras acusados ​​de ‘adoração ao diabo’ por Ted Cruz após apresentação no Grammy

Hcomo a sociedade enlouqueceu? Talvez. Talvez esse tipo de reação seja de se esperar em uma civilização que a cada dia parece se tornar cada vez mais polarizada.

Depois de assistir Sam Smith e Kim Petras apresentam CONFIRA Unholy na edição de 2023 do Grammy, o polêmico Senador americano Ted Cruz foi ao Twitter para expressar sua opinião sobre o que acabara de testemunhar. “Isto… é… mau”, ele postou depois de assistir a sua performance ardente. Os dois artistas chegaram à cerimônia de premiação vestidos com looks totalmente vermelhos, com a cantora britânica até exibindo alguns chifres do Diabo. O palco foi projetado para o que pode ser interpretado como o Inferno, com muito fogo, fantasias diabólicas por toda parte e dançarinos trancados em jaulas.

Cruz ficou chocado com o que viu e foi à plataforma de mídia social Twitter para expressar sua desaprovação. O senador, que é conhecido por suas posições controversas de direita, compartilhou um tweet do comentarista político conservador e autor Liz Wheeler que dizia: “Não lute contra as guerras culturais, eles dizem. Enquanto isso, os demônios estão ensinando seus filhos a adorar Satanás. Eu poderia vomitar”. Cruz concordou e descreveu a atuação como “má”.

O senador não parou por aí. Ele também aproveitou a ocasião para mais uma vez expressar sua posição esmagadoramente “anti” contra a vacina Covid. Nos últimos anos, Cruz deixou bem clara sua insatisfação com a forma como o governo lidou com a Covid. O aparecimento de um anúncio da Pfizer no final da atuação de Smith e Petra foi toda a munição de que ele precisava para atacar a empresa farmacêutica e expressar opiniões sobre a vacina novamente. “A Pfizer está levando toda a verdade na publicidade literalmente…” ele disse, acusando-os efetivamente de usar a performance para continuar a “‘doutrinar’ as pessoas de uma maneira” profana “.

Sam Smith e Kim Petras ganharam o Grammy de Melhor Performance Pop Duo/Grupo por CONFIRA “unholy” na noite.