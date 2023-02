Sam Smith enfrenta grande reação da internet por sua aparência no Brit Awards de 2023

Sam Smith foi questionado online sobre o que o cantor decidiu usar no Brit Awards de 2023. O traje de alta costura de látex All-Black foi rapidamente comparado a outros atos, como David Bowie e Missy Elliot.

Smith, que tem seu hit “Unholy” chega ao evento vestindo uma peça da grife Harri que foram calças bufantes e ombreiras enormes que criaram um visual diferente de qualquer outro participante

Smith se identifica como não-binário e usa pronomes eles/eles, e rapidamente se tornou um trending topic no Twitter

“Alguém está desesperado por atenção”, escreveu um crítico

,

Ao usar algo fora do comum, alguns preferem não ligar para a opinião alheia, como “A humilhação continua para Sam Smith – O que é isso?”

Outro fã comentou “Sam Smith está se identificando como Missy Eliot agora? #britawards#brits#TheBritAwards”, perguntou outra pessoa, já que o traje poderia se assemelhar ao vídeo “The Rain (Supa Dupa Fly)” de Missy Elliot

“Honestamente, Sam Smith é a pessoa que mais busca atenção que eu já vi na minha vida. Genuinamente, está ficando chato agora”, twittou outro troll.

Ted Cruz chamou Sam Smith e Kim Petras de ‘adoradores do diabo’

Sam Smith e Kim Petras usaram um polêmico traje vermelho combinando para o Grammy, onde ganharam por seu hit “Unholy”, já que Petras se tornou a primeira mulher transgênero a ganhar um Grammy.

A apresentação no Grammy fez com que as pessoas falassem sobre isso por dias, e pessoas como o republicano Ted Cruz, chamaram de “satânica” e bem, aconteceu o que você esperaria

“Isto… é… mau”, ele postou depois de assistir a sua performance ardente. Os dois artistas chegaram à cerimônia de premiação vestidos com roupas totalmente vermelhas, com a cantora britânica exibindo até alguns chifres do diabo.