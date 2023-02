Samantha Markle: Quem é a irmã de Meghan colocando ela e o príncipe Harry no limite?

EUt foi decidido por um juiz que Príncipe Harry e Meghan Markle será deposto em ação judicial. A ação foi movida por Marklemeia-irmã de Samantha Markle.

Ela alegou que o casal estava mentindo durante sua infame entrevista com Oprah Winfrey que continha grandes revelações sobre MeghanÉ hora de viver com a família real.

De acordo com o Radar Online, atormentar e Meghan serão forçados a responder a perguntas sobre suas declarações públicas, como se os membros mais velhos da família são vistos como racistas.

A meia-irmã entrou com uma ação na Flórida por 75.000 dólares em danos depois que ela alegou que o casal fez comentários depreciativos que a sujeitaram a assédio e humilhação.

Meghan afirmou que era filha única quando se sentou com a personalidade da TV, embora ela tenha um meio-irmão, Thomas Jr., e meia-irmã.

Outras reivindicações incluídas Meghana declaração de que ela subiu no porta-malas de seu Ford Explorer por causa de seu mau estado, uma aparente representação de suas raízes humildes.

Meghan tentou interromper essa ação legal com um pedido ao juiz para dispensar as entrevistas com os advogados de sua meia-irmã, mas essa tentativa não teve sucesso.

A entrevista em questão com Oprah parecia ser o primeiro passo em uma longa linha de discursos públicos de atormentar e Meghan sobre ela e seu tratamento tanto pela família real quanto pela imprensa britânica.

Nas últimas semanas, seu documentário discutindo os mesmos tópicos foi ao ar na Netflix e continha muitas revelações importantes. Bem como isso, atormentarO livro intitulado ‘Spare’ continha uma série de histórias reveladoras sobre sua criação no Palácio de Buckingham e seu relacionamento com Rei Carlos e Príncipe William.