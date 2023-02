Samantha Markle zomba da meia-irmã Meghan e do príncipe Harry sobre a controvérsia de ‘South Park’

Samantha Markle criticou o Duque e Duquesa de Sussex por não gostarem do último episódio de Parque Sul. “É um desenho animado!” ela expressou e disse que o casal não gosta de nada que se pareça com eles, de forma alguma. Samantha disse Dan Wootton que o casal “não pode reivindicar os direitos autorais das imagens”.

Markle usou a ironia para se referir à meia-irmã e ao marido: “Perdoe-me, nunca recebi o memorando de que Deus morreu e eles se tornaram Deus e de repente eles têm os direitos autorais de todas as comédias.

Samantha está em batalha legal com Meghan

Samantha está processando o ex Se adequa atriz por fazer “declarações comprovadamente falsas e maliciosas” sobre ela durante a famosa entrevista que ambos deram a Oprah Winfrey em 2021.

Além da entrevista de Oprah, Samantha também apontou comentários feitos na biografia de 2020 ‘Encontrando a Liberdade’.

Os relatórios mais recentes indicam que Meghan está “muito chateada” com a forma como os criadores de South Park e Central da comédia os retrataram, mas, apesar disso, um representante do duque e da duquesa de Sussex diz que não entrará com nenhum tipo de processo contra o show.

Apesar dos relatos de que o casal está entrando com uma ação legal contra a série animada, um representante do duque e da duquesa de Sussex disse PESSOAS: “É tudo besteira, francamente. Relatórios frívolos e completamente infundados.”

O esclarecimento vem depois que o Comedy Central lançou novos episódios na quarta-feira. O enredo, intitulado “Worldwide Privacy Tour”, segue um “príncipe e uma princesa canadenses” que se mudam para uma cidade fictícia do Colorado para evitar a cobertura da mídia.

Samantha Markle, 58, está reivindicando 62.000 (US$ 75.000) em danos pelas reivindicações de Meghan na entrevista de Oprah e em “Finding Freedom”.