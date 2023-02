Santana de Parnaíba (SP) divulga concurso com 21 vagas e salários até R$ 11,2 mil

A Prefeitura de Santana de Parnaíba no estado de São Paulo está com inscrições abertas para concurso público que visa o preenchimento de 21 vagas para contrato imediato, além de vagas para formação de cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Santana de Parnaíba – SP chegam até R$ 11,2 mil.

A banca responsável pelo concurso público é o Instituto Mais.

Vagas e salários Santana de Parnaíba – SP

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Auxiliar em Saúde Bucal – 6 vagas.

Nível médio/técnico

Técnico em Prótese Odontológica – CR;

Técnico em Saúde Bucal – CR.

Nível superior completo

Médico Alergista Infantil – 1 vaga;

Médico Cardiologista Infantil – 1 vaga;

Médico Clínico Proctologista – 1 vaga;

Médico Endocrinologista Infantil – 1 vaga;

Médico Gastroenterologista Infantil – 1 vaga;

Médico Ginecologista Obstetra – 4 vagas;

Médico Hebiatra – 1 vaga;

Médico Hematologista Infantil – 1 vaga;

Médico Nefrologista Infantil – 1 vaga;

Médico Oftalmologista Infantil – 1 vaga;

Médico Psiquiatra Infantil – 1 vaga;

Médico Reumatologista – 1 vaga;

Médico Alergista – CR;

Médico Clínica Médica – CR;

Médico Colposcopista – CR;

Médico Endoscopista – CR;

Médico Gastroenterologista – CR;

Médico Geriatra – CR;

Médico Neurologista – CR;

Médico Neuropediatra – CR;

Médico Otorrinolaringologista – CR;

Médico Pediatra – CR;

Médico Pneumologista – CR;

Médico Pneumologista Infantil – CR;

Médico Psiquiatra – CR;

Médico Urologista – CR;

Médico Plantonista – Cirurgia Geral – CR;

Médico Plantonista – Ginecologista Obstetra – CR;

Médico Plantonista – Urgência e Emergência – CR.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Santana de Parnaíba – SP variam entre R$ 2.452,38 a R$ 11.242,37 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salários de R$ 2.452,38 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 2.725,33 a até R$ 2.865,94, dependendo do cargo pretendido pelo candidato, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior, por sua vez, vão de R$ 6.705,69 a R$ 11.242,37, dependendo do cargo pretendido pelo candidato, para uma jornada de trabalho que varia entre 12 a 20 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições Santana de Parnaíba – SP

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de Santana de Parnaíba – SP devem realizar a inscrição até o dia 27 de março de 2023, diretamente pelo site do Instituto Mais, organizador responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 54,00 a R$ 66,00 dependendo do cago pretendido.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Instituto Mais até o dia 28 de fevereiro de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Etapas concurso Santana de Parnaíba – SP

O concurso público para a Prefeitura de Santana de Parnaíba – SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter classificatório apenas para alguns cargos. Análise de tempo de experiência profissional .

. Prova prática apenas para os cargos de auxiliar em saúde bucal, técnico em prótese odontológica e técnico em saúde bucal, de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 16 de abril de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo oferecido pelo concurso Santana de Parnaíba SP.