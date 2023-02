São João da Boa Vista (SP) abre seleção para nível médio e superior na área da educação

A Prefeitura de São João da Boa Vista, no estado de São Paulo, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa o preenchimento de vagas para formação de cadastro reserva em diferentes cargos.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de São João da Boa Vista vão de R$ 1.212,45 a R$ 4.429,12 mensais.

O Instituto Nosso Rumo é o responsável pela organização do processo seletivo.

Vagas e salários São João da Boa Vista – SP

A Prefeitura de São João da Boa Vista, no estado do São Paulo oferece, por meio de processo seletivo, vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível Médio/técnico

Assistente de Desenvolvimento da Infância – Cadastro Reserva;

Para o cargo de nível médio/técnico o salário é de R$ 1.311,42 a R$ 2.876,67 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível Superior

Assistente Social – Cadastro Reserva;

Professor de Ensino Infantil – Cadastro Reserva;

Psicólogo – Cadastro Reserva;

Já para os cargos de nível superior a remuneração vai de R$ 2.438,75 a R$ 3.916,21 por mês para uma jornada de trabalho que varia entre 25 a 30 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições São João da Boa Vista – SP

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de São João da Boa Vista – SP devem realizar a inscrição até o dia 07 de março de 2023 diretamente pelo site do Instituto Nosso Rumo.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 59,00 a R$ 85,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Atribuições de Cargo – São João da Boa Vista SP

Assistente de Desenvolvimento da Infância

Serve a criança nas necessidades diárias, cuidando de sua saúde, higiene e segurança, preparando-a e a auxiliando nas refeições, para garantir o bem-estar e o desenvolvimento sadio da mesma;

Zelar pelas condições de higiene, saúde e segurança das crianças, dentro das creches, garantindo suas necessidades normais;

Preparar quando for o caso e servir a alimentação em geral das crianças, dentro dos horários determinados;

Desenvolver, ministrar e orientar atividades recreativas e didáticas para as crianças, despertando interesse, harmonia e conduta com o grupo;

Cumprir as normas, rotinas e orientações estabelecidas;

Executar tarefas afins.

Assistente Social

Planeja, coordena e executa programas de âmbito social a indivíduos, famílias e grupos comunitários, orientando ou realizando ações adequadas na busca da solução dos problemas e dificuldades surgidas em seu campo de atuação;

Analisar causas de desajustamentos sociais, para estabelecer planos de ação capazes de restabelecer a normalidade de comportamento dos indivíduos em relação a si próprios, aos seus semelhantes ou ao meio social;

Assessorar, numa perspectiva transformadora e comprometida, grupos comunitários na sua formação e na definição de suas reivindicações junto ao poder público, visando a organização da comunidade através do despertar da consciência da participação popular;

Executar programas, projetos e/ou atividades que visem prevenir a marginalização da criança e do adolescente e minimizar os problemas decorrentes da carência socioeconômica das famílias;

Integrar os recursos da comunidade e de outras Secretarias Municipais, para melhor atendimento à população;

Interpretar dados coletados em pesquisa socioeconômica e habitacional; Coordenar atividades dos Centros de Integração Social, garantindo o seu bom funcionamento e a prestação de serviços adequados à comunidade;

Executar treinamento de pessoal afetos aos serviços prestados pelo DPAS;

Atender o munícipe na ocorrência de eventos danosos, assessorar as entidades Assistenciais do município, colaborar com campanhas e certames de caráter assistencial, patrocinados pela administração direta, indireta ou autárquica ou entidades afins;

Elaborar parecer técnico e acompanhar os processos de Leis Municipais, solicitações e convênios, verificação de prestações de contas;

Executar tarefas afins.

Professor de Ensino Infantil

Atuar na docência na educação infantil, na modalidade de pré-escola;

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;

Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;

Zelar pela aprendizagem dos alunos;

Ministrar aulas e cumprir os dias letivos e horas estabelecidas;

Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;

Cumprir as demais tarefas indispensáveis à consecução dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem, conforme atribuições típicas de cargo previstas no ANEXO IV a que se refere o artigo 2º do Decreto nº 801, de 26 de maio de 1992.

Psicólogo

Planeja, coordena, controla e executa programas e ações na área de psicologia aplicada nos setores de educação, saúde, trabalho e outros, utilizando-se de métodos e técnicas psicológicas;

Desempenhar as atividades da área de psicologia aplicada à saúde (diagnóstica e terapêutica), junto as Unidades de Saúde e correlatas, de forma individual, grupal ou institucional, de acordo com as necessidades e objetivos estabelecidos na programação de serviços;

Desempenhar as atividades da área de psicologia aplicada à Educação;

Desenvolver atividades de orientação aos alunos, pais, professores, diretores, quanto à dificuldade de nível intelectual e social, encaminhando os casos que necessitam de atendimento clínico, promovendo ainda, a orientação vocacional para os interessados;

Desempenhar as atividades da área de psicologia aplicada à organização Administrativa Funcional;

Promover seleção de pessoal e avaliação de desempenho;

Executar tarefas afins.

Etapas do processo seletivo São João da Boa Vista – SP

O processo seletivo para a Prefeitura de São João da Boa Vista – SP será realizada através de prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório e comum para todos os cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 07 de maio de 2023.

Para alguns cargos haverá ainda prova prática e de títulos.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o processo seletivo da Prefeitura de São João da Boa Vista SP.