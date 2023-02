Sarah Ferguson revelará detalhes sujos sobre Harry e Meghan em seu novo livro

Tele publicação de Sarah Fergusonpróprio livro revelador de pode expor Príncipe Harry e Meghan Markle para uma nova rodada de revelações.

Príncipe AndréA ex-esposa do cantor será retratada no livro “Uma Dama Muito Intrigante,” onde ela “discutirá sobre seu relacionamento com a rainha e responderá a algumas perguntas sobre atormentar e Meghan.”

O Duquesa de York também realizará uma turnê de promoção do livro. Ele será lançado algumas semanas depois que Harry e Meghan fizeram uma série de alegações chocantes sobre o caso. Família realo casal estrelando sua própria série de documentários em seis partes, e o príncipe publicando suas memórias, Poupar.

Ferguson também falará sobre sua relação com o falecido Rainha Elizabeth II.

O relacionamento de Sarah Ferguson com o príncipe Andrew

“perdão” era casado com Príncipe André de 1986 a 1996. O príncipe Andrew recentemente chamou a atenção da mídia por causa de sua estreita amizade com Jeffrey Epsteinum criminoso sexual condenado.

Ela continua residindo com o irmão atormentado por escândalos do rei em sua mansão Royal Lodge em Windsor Estate, apesar de sua separação.

A Duquesa também admitiu que enquanto ela mergulhava em seu trabalho, escrever para o romance a ajudou a lidar com a atenção da mídia em torno de seu ex-marido em uma entrevista no Festival Literário de Henley em outubro.

Entretanto, a monarca fez recentemente declarações públicas para prestar homenagem ao seu “maricas” Lisa Maria Presley durante seu enterro em 31 de janeiro, quando ela citou as palavras perspicazes da rainha Elizabeth II.