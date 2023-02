Sarah Michelle Gellar sobre possível retorno a ‘Eu sei o que vocês fizeram no verão passado’: Não tenho cabeça!

EUJá se passaram 25 anos desde que ‘I Know What You Did Last Summer’ foi lançado.

O filme rapidamente se tornou um dos filmes de terror mais aclamados da década, estrelado por Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. nos papéis principais.

O elenco também incluiu Sarah Michelle Gellarque brincou recentemente sobre um possível retorno para a sequência, anunciada em fevereiro.

A atriz, mais conhecida por sua passagem pela série ‘Buffy, a Caça-Vampiros’, falou sobre o fato de a Sony ter lançado uma continuação do filme, depois de ‘Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado’ (1998) e ‘Eu’ Sempre saberei o que você fez no verão passado’ (2006), este último lançado diretamente em DVD.

“Como expliquei a Jennifer, estou morta. Estou morta, morta. No gelo”, explicou ela em entrevista ao Entertainment Tonight.

Ela brincou sobre como eles poderiam trazer de volta um personagem que foi morto do jeito que o dela foi.

Sarah Michelle Gellar faz piada sobre seu retorno

“Ela estava tipo, ‘Você tem certeza que está morto? E eu estava tipo,’ Eu não tenho cabeça! Você não pode escrever para alguém que não tem cabeça. Estou morta.”

No filme original, Helen Shivers é flagrada durante as festividades de 4 de julho. Julie (Jennifer Love Hewitt) encontra seu cadáver na reta final do filme. De seu tempo nisso e nessas cenas, Gellar não parecia muito interessado.

“Sinceramente, acho que não o vi desde que foi lançado. Eu estava assistindo aquela cena em que ela está a dois segundos de chegar à festa e então é pega”, acrescentou.

“Se repararem que estou descalça, porque, em algum momento, me livrei do salto e da coroa.”

Seja como for, Jennifer Love Hewitt e Sarah Michelle Gellarmarido de Freddie Prinze Jr. estará na continuação da saga.

O casal, os personagens principais e sobreviventes dos assassinatos, enfrentará mais uma vez mais perigos e deverá revisitar seu passado turbulento.