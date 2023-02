Sarah Silverman Manifestante Blackface expulsa de seu programa de comédia

Reproduzir conteúdo de vídeo



Facebook/Mb Jackson

Sarah SilvermanO show de comédia de Nova Jersey ficou feio antes mesmo de começar – um homem negro idoso foi expulso do local por protestar contra o infame esquete que ela fez há mais de 15 anos … em blackface.

O manifestante, de 71 anos Michael B. Jackson, diz que comprou um ingresso na primeira fila para o Sarah’s Feb. 4 show no Ocean Resort Casino em Atlantic City … e apareceu com o rosto preto. Ele diz que sua intenção era um protesto pacífico, mas causou um grande problema.

Jackson diz que 20 minutos depois do ato de abertura de Sarah, a história em quadrinhos… Rory Albanese, decidiu dirigir-se a ele. Ele afirma que Rory incitou a multidão, o insultou e intimidou e pediu aos seguranças para expulsá-lo do show, apesar de ele dizer que não queria se afastar da rotina e ficar sentado em silêncio. Outra fonte que estava no show afirma que ele estava reclamando e recebeu um aviso.

Foi quando um bando de guardas apareceu e disse a Jackson para ir para um assento na varanda. Ele se recusou a se mexer e pegou o telefone para gravar a interação.

O vídeo é interrompido antes que as coisas supostamente se tornassem físicas – Jackson afirma que acabou no hospital depois de ser atacado por vários guardas de segurança, que ele diz que o removeram à força de seu assento, carregaram-no para um corredor dos fundos e o jogaram de bruços no chão. e o algemou.

Um representante do cassino disse ao TMZ … Jackson só solicitou atendimento médico para ansiedade depois de ser despejado do show, caminhando para seu quarto de hotel e voltando para o saguão.

O cassino diz que Jackson “apresentou-se como ofensivo” e eles têm o direito de remover ou realocar qualquer pessoa da propriedade a qualquer momento. A declaração continuou: “A Ocean se orgulha de um local de trabalho diversificado e de uma base de clientes”.

Jackson afirma que Sarah estava por trás de tudo … ele diz que “os capangas da segurança do Ocean Resort Casino em AC me atacaram e me agrediram” porque ele usava blackface para protestar contra sua esquete de 2007.

Sarah usou blackface por um tempo em seu programa de TV, “The Sarah Silverman Project”. Jackson diz que a esquete está repleta de comentários racistas contra afro-americanos mal disfarçados de piadas.

Jackson acredita que foi expulso por “razões de motivação racial” e temia por sua vida e bem-estar na época. Ele afirma que a polícia foi chamada e deu a ele uma multa por invasão de propriedade. Um representante do cassino confirma que os policiais o escoltaram para fora do prédio quando ele se recusou a sair, e é por isso que ele conseguiu o ingresso.

Resumindo para Jackson, “Sarah Silverman sente que está tudo bem para ela usar o rosto para trás, mas ninguém mais.”

Obrigado, @SarahKSilverman pela maneira como você lidou com o intrometido em seu show na noite passada. Você abordou as coisas de frente, de maneira honesta e contrita, e foi capaz de passar de um começo estranho para um show incrível! #ainda rindo da piada #grownsomelips —Chris Fox (@CMFox4) 5 de fevereiro de 2023

@CMFox4

As pessoas que estavam lá dizem que Sarah abordou o incidente quando ela subiu no palco – explicando que ele estava protestando contra o esquete de 2007 e deixando o público saber que ela nunca faria algo assim hoje. Somos informados de que ela também disse que se Jackson ainda estivesse na multidão, ela teria se desculpado com ele pelo esquete.