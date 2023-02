Saúde bucal: como cuidar dos dentes e gengivas?

Saber cuidar dos dentes e gengivas é fundamental para manter a qualidade de vida sempre em dia. Até porque, quando há machucados na boca ou problemas como cáries, o mal-estar que isso gera pode ser bastante significativo.

Por isso, preparamos este conteúdo com dicas importantes que podem ajudar você na hora de cuidar da sua saúde bucal. Saiba mais lendo até o fim!

Como cuidar dos dentes e gengivas?

Cuidar dos dentes e gengivas não é a coisa mais difícil do mundo. Na realidade, é tudo uma questão de construção de hábitos. Se você constrói bons hábitos em volta desse cuidado, certamente terá uma saúde bucal mais em dia.

Vejamos algumas considerações que vão além da escovação após as refeições e que fazem toda a diferença:

1. Fique atento à sua escova

Você precisa manter uma atenção à escova que vem usando para higienizar os dentes. Se ela está muito gasta, ou aparenta ter manchas ou qualquer outro tipo de sinal de perda de integridade, é importante trocá-la.

Além disso, a forma como ela é armazenada faz toda a diferença: é importante mantê-la seca e protegida com capinha para que nenhuma sujidade alcance-a.

Outro ponto imprescindível é que a troca deve ocorrer a cada 3 meses, mesmo quando a escova ainda aparenta estar “inteira”.

2. Use fio dental todos os dias

O uso do fio dental diariamente também é relevante. Embora muita gente possa ter preguiça de fazer esse uso, a realidade é que remover as sujidades do meio dos dentes é indispensável na hora de cuidar dos dentes e gengivas. Até porque, o acúmulo de alimento, nessa parte da boca, pode desencadear o desenvolvimento de bactérias e doenças.

Por isso, deixe a preguiça de lado e comece a usar o fio dental todos os dias!

3. Cuidado com os alimentos muito ácidos

Os alimentos muito ácidos podem acabar prejudicando a camada mais externa dos dentes. É o caso do limão, da laranja e até mesmo do vinagre.

Se você sofre com sensibilidade nos dentes, esses alimentos devem ser consumidos com ainda mais cuidado, já que a acidez presente neles pode piorar a sensação de de desconforto.

4. Consuma alimentos ricos em cálcio

Os alimentos ricos em cálcio, como os lacticínios, ajudam a manter a saúde dos dentes de uma forma geral. Isso porque os nossos dentes precisam de cálcio para manterem a estrutura sempre forte e pronta para a mastigação.

Com o déficit de cálcio é possível começar a sofrer com dentes mais fracos, que quebram com facilidade e acabam prejudicando a qualidade de vida.

5. Não faça muita pressão na gengiva

Na hora em que estiver escovando os dentes, fique atento à pressão que você acaba colocando na escova. Será que você não tem pressionado as cerdas contra a gengiva de forma excessiva? Se sim, é melhor parar com esse hábito.

Afinal, cuidar dos dentes e gengivas não é “esfregar intensamente” a escova, mas, sim, é higienizar com movimentos suaves, usando uma pressão que seja o suficiente apenas para remover as sujidades.

Cuide do seu sorriso!