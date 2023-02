SB LVII Halftime Show: Quanto os artistas cobram para participar do Super Bowl?

Tele Show do Intervalo do Super Bowl tem sido um marco do evento e um dos momentos mais esperados super domingo em todo o mundo, com artistas de classe mundial dando tudo de si em um curto espaço de tempo, enquanto milhões assistem em todo o mundo.

Quanto um artista ganha para cantar no Super Bowl?

Alguém poderia pensar que os artistas estariam querendo fazer o show por causa do grande dia de pagamento, já que é o principal evento do NFL e seu negócio multibilionário, mas você pode ficar chocado ao ouvir isso, mas os artistas não recebem um único dólar por sua performance, mas isso não significa que o NFL não gasta milhões de dólares durante o show do intervalo. Shakira e J-Lo’s teria estado no $ 13 milhões de dólares estádio.

A liga cobre as despesas de viagem dos artistas e toda a produção e palcos necessários para que o show seja espetacular durante a janela de 15 minutos.

Isso não significa que os artistas não ganhem algo ao se apresentar no Super Bowlpois a exposição os ajuda a aumentar seus números de streaming e download.

Rihanna e o show do intervalo do Super Bowl

Este será o primeiro ano que Música da Apple vai patrocinar o Show do Intervalo do Super Bowl depois Pepsi fizeram isso por muito tempo e eles escolheram Rihanna como o intérprete.

Servindo como da Rihanna voltou de um hiato musical após se tornar mãe, expressando que se algo iria trazê-la de volta, precisava ser algo especial o suficiente para deixar seu bebê.

Mas Rihanna nem sempre quis estar no Show do Intervalo do Super Bowlna verdade ela rejeitou o convite para Super Bowl III em solidariedade com Colin Kaepernick, que aparentemente foi expulso do NFL por se ajoelhar durante o hino nacional.

“Eu não ousaria fazer isso. Para quê? Quem ganha com isso? Não meu pessoal. Eu simplesmente não poderia ser um traidor. Eu não poderia ser um facilitador. Há coisas dentro dessa organização com as quais eu não concordo em tudo, e eu não estava disposta a servi-los de forma alguma”, disse Rihanna à Vogue alguns anos atrás.