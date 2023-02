SBPC premia pesquisas criativas de jovens mulheres

Em sua 4ª edição, o Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulher, promovido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizou na última sexta-feira (10) a premiação de jovens mulheres com pesquisas criativas.

Ao todo, foram nove vencedoras o Prêmio Bori. A SBPC premiou três jovens na categoria Ensino Médio e seis pesquisadoras na categoria de Graduação.

De acordo com a SBPC, nesta edição, a ideia da instituição é premiar mulheres e adolescentes, cujas pesquisas de iniciação científica demonstraram criatividade, boa aplicação do método científico e potencial de contribuição com a ciência no futuro.

A data da premiação foi escolhida para celebrar o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O evento da SBPC contou com a participação da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

Ministra enaltece importância da SBPC

Durante o evento, a ministra enalteceu o trabalho da SBPC e o seu valor para a sociedade brasileira. Nesse sentido, Luciana Santos afirmou:

“Quero parabenizar a todas as jovens cientistas que estão aqui, sobretudo por acreditarem na ciência, se hoje estão aqui foi porque escolheram o caminho da afirmação da ciência e não na negação da ciência, a pesquisa científica proporciona grandes emoções, porque ela faz com que a gente compreenda os fenômenos, a descoberta de uma solução, de um determinado desafio ou de um determinado problema, que se alcança de várias formas. Muitas de vocês viveram este momento durante a jornada científica que decidiram empreender ainda muito jovens”.

De acordo com a SBPC, nesta 4ª edição, houve indicações de 446 candidatas de 223 instituições de todas as regiões do País. Para a categoria Ensino Médio, 126 estudantes foram indicadas. Para a Graduação, houve 320 indicações sendo 126 para Biológicas e Saúde, 103 para Engenharias, Exatas e Ciências da Terra e 91 para Humanidades.

Com informações da Agência Brasil.

