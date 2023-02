Scheffler repete no Phoenix Open para recuperar o primeiro lugar no ranking

Scottie Scheffler defendeu com sucesso seu título do WM Phoenix Open no domingo no TPC Scottsdale para reconquistar o primeiro lugar do mundo.

Scheffler fechou com 6 abaixo de 65 para vencer Nick Taylor por duas tacadas em condições de brisa no firme e rápido Stadium Course. O texano de 26 anos saltará do segundo para o primeiro lugar no ranking, tirando o primeiro lugar de Rory McIlroy com sua quinta vitória no PGA Tour.

Scheffler fez uma tacada de águia de 22 pés no par 5 13º para desempatar com Taylor, então assumiu uma vantagem de duas tacadas no par 3 16º com uma tacada de 15 pés para o par depois de acertar sua tacada inicial à esquerda no buraco do estádio.

“Eu estava apenas tentando acertar um putt sólido”, disse Scheffler sobre o putt no 16. “Nessas situações, isso é realmente tudo o que você pode fazer. Então, quando estou parado sobre a bola, tudo o que penso é a velocidade . Eu tinha minha linha.”

Scheffler fez birdie no par 4 curto em 17º e fechou com um par para terminar em 19 abaixo de 265.

“Acertei algumas tacadas selvagens no tee que não eram muito características de como costumo moldar a bola”, disse Scheffler. “Fui capaz de jogar fora, fazer muitos putts. Acho que só fiz dois bogeys esta semana, o que é muito, muito bom neste campo de golfe.”

Ele ganhou $ 3,6 milhões da bolsa de $ 20 milhões no segundo dos novos eventos designados do PGA Tour, criados em resposta ao LIV Golf para reunir os melhores jogadores do tour com mais frequência.

“Havia muitos caras lá em cima”, disse Scheffler. “Eu sabia que seria uma grande rodada. Ninguém iria me dar este torneio de golfe. Eu tinha que sair e ganhá-lo.”

No ano passado, Scheffler venceu Patrick Cantlay em um playoff para seu primeiro título de turnê. Ele somou vitórias no Arnold Palmer Invitational, no WGC-Match Play e no Masters e foi o jogador do ano do PGA Tour.

“Eu amo o ambiente aqui”, disse Scheffler. “É muito divertido de jogar. Acho que a firmeza do campo de golfe realmente combina comigo. Ter a capacidade de jogar muitas tacadas diferentes – acerte alto, acerte baixo.”

Ele é o sétimo jogador a defender com sucesso um título no torneio, seguindo Ben Hogan (1946-47), Jimmy Demaret (1949-50), Lloyd Mangrum (1952-53), Arnold Palmer (três consecutivos de 1961-63), Johnny Miller (1974-75) e Hideki Matsuyama (2016-17).

Taylor também terminou com 65. O canadense errou o 16º, perdendo um 7 pés depois que Scheffler acertou seu putt par. A tacada inicial de Taylor na 16ª de 175 jardas pegou a borda esquerda e rolou para longe do green.

“Eu realmente senti que foi uma ótima tacada do tee lá”, disse Taylor. “Aquele vento estava muito forte. Joguei o suficiente para isso, mas obviamente não o suficiente. Eu adoraria o chip de volta lá. Senti que era um que eu poderia potencialmente embocar. Ainda era um chip complicado.”

Jon Rahm, ex-astro do estado do Arizona que abriu o ano com vitórias consecutivas no Havaí e no deserto da Califórnia, ficou em terceiro com 14 abaixo após 68. Ele também estava em posição de assumir o primeiro lugar com uma vitória.

“Não tenho certeza se poderia ter feito muito melhor nos últimos dois dias, honestamente”, disse Rahm. “Não senti que fiz oscilações ruins, mas me coloquei em situações ruins.”

O vento foi um fator durante toda a semana, com as grandes arquibancadas e montes de espectadores dificultando o julgamento.

“O vento desta semana trouxe um novo desafio que não tínhamos neste campo de golfe desde que comecei a jogar este torneio”, disse Scheffler. “Então, foi definitivamente um bom desafio e foi uma semana divertida.”

Justin Thomas foi o quarto com 13 abaixo após um 65. Jason Day (68) seguiu com 12 abaixo, e Jordan Speith (70) foi outro golpe de volta com Sam Burns (68), Sungjae Im (69) e Tyrrell Hatton (69).

Rickie Fowler estava no grupo com 10 abaixo. O vencedor de 2019 fez um hole-in-one no sétimo par 3, usando um ferro 6 no buraco de 216 jardas.

McIlroy fechou com 70 para empatar em 32º com 4 abaixo.