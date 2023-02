Script vazado de Jake Paul-Tommy Fury pedindo nocaute técnico da 8ª rodada é falso, dizem fontes

Jake Paul batidas Tommy Fury por nocaute técnico no 8º round?! Isso é o que um chamado “script” vazou, queimando as mídias sociais, afirma que acontecerá na tarde de domingo … a única ressalva é TMZ Sports é dito que é completamente falso!

Por exemplo, o primeiro round diz … “os lutadores começam com cautela, circulando um ao outro e lançando jabs. Jake Paul acerta um gancho de esquerda sólido, mas Tommy Fury responde com uma mão direita rápida.”

Fury começará a ter problemas com o olho na 4ª rodada, de acordo com o script. No dia 5, o documento diz que o olho de Tommy estará tão danificado que está quase fechado.

Então, no 8º … “Paul acerta uma enorme mão direita que manda Fury para a tela. Fury tenta se levantar, mas ele tropeça e cai de volta. O árbitro inicia a contagem, mas Fury continua no chão, segurando o olho.”

“O médico do ringue corre para verificar Fury, mas ele acena para ele ir embora. Tommy deve então representar uma lesão no olho que força o árbitro a cancelar a luta, declarando Jake Paul o vencedor por nocaute técnico.”

Isso alimenta as teorias da conspiração de que as lutas de Jake são fixas … populares entre os fãs de boxe que se recusam a dar ao lutador 6-0 qualquer crédito, apesar de derrotar nomes como os futuros membros do Hall da Fama do UFC Tyron Woodley dar Anderson Silva.