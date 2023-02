Se você cometer ESTES erros CAIRÁ na malha fina do IR 2023

O prazo para as declarações obrigatórias do IR 2023 está se aproximando. Entre os dias 15 de março e 31 de maio, os contribuintes devem enviar o documento para não ter problemas posteriores com a Receita Federal. Ainda mais, é importante saber que a declaração não pode ser encaminhada com erros, pois é um ponto crucial para não cair na malha fina do Imposto de Renda.

Por conta disso, a matéria deste domingo (26) do Notícias Concursos, separou algumas dicas que você deve usar ao fazer sua declaração do IR 2023. Assim, ela não corre o risco de ficar retida por alguma inconsistência ou erro que a Receita Federal porventura encontrar.

Possíveis erros que conduzirão o contribuinte a cair na malha fina do IR 2023

Cair na malha fina não é algo tão difícil, uma vez que até erros de digitação são coisas suficientes para se ter que regularizar a situação com o fisco. Mas, erros considerados mais graves, tal como omitir certas informações, comumente geram consequências bem piores.

Abaixo, veja algumas ações que você pode seguir para que os erros mais corriqueiros não sejam cometidos sem querer. Antes de tudo, uma dica bem importante, é ter o máximo de atenção ao preencher sua declaração, especialmente se for fazer em casa, sozinho, sem ter o auxílio de um profissional, um contador. Outra questão importante é juntar todos os documentos e as informações que são necessárias, além de conhecer o sistema, para que nenhum dado fique faltando.

Não declarar os dependentes corretamente

Existem vários tipos de problemas relacionados a inconsistências e erros em se tratando de inclusão dos dependentes na declaração de imposto de renda anual. Podemos dizer que um dos problemas mais comuns ocorre quando tanto o pai quanto a mãe (ou os dois pais ou as duas mães) incluem seus filhos como sendo dependentes nas declarações, o que gera a duplicidade.

Há dois caminhos a se seguir para evitar esse tipo de problema: se forem casados, é mais vantajosa a inclusão dos filhos na declaração daquele que possui um imposto maior para pagar. Caso os pais sejam separados, aquele que tem a guarda dos filhos deve incluí-los na declaração. Ademais, o que pagar a pensão tem que incluir os filhos dentro da categoria “Alimentados”.

Omitir algum rendimento na declaração

Omitir qualquer um dos rendimentos que porventura tiver, tanto o declarante, quanto renda dos seus dependentes, é passível de gerar problemas, caindo direto na malha fina. Dessa forma, é necessário lembrar que todo e qualquer rendimento deve ser declarado, tal como renda proveniente de aluguel, de pensões ou de serviços autônomos.

Errar ao declarar as despesas médicas

Os gastos que estão relacionados a alguma despesa médica podem ter a dedução no IR 2023. No entanto, é necessário declarar os valores corretamente, pois os dados com certeza serão cruzados. Nesse sentido, caso ocorra alguma inconsistência, o declarante terá problemas junto ao fisco.