Se você não pagar IPVA pode acontecer isso, cuidado. Assim, entender o que é o IPVA e quais ações podem gerar a partir do momento do não pagamento dele é fundamental para alinhar alguns pontos.

Por essa razão, selecionamos algumas informações e que podem te ajudar a entender melhor o porquê de se você não pagar IPVA pode acontecer ISSO. Dentre elas, entender melhor quais são as multas do CTB, o que acontece se você não pagar o IPVA isso existe a possibilidade de negociar IPVA atrasado.

Por isso, acompanhe todas as informações que foram selecionadas para você logo abaixo e tenha todas as suas dúvidas esclarecidas.

Em suma, o IPVA é o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Ou seja, quem possui um veículo automotor, obrigatoriamente a cada ano deve um imposto que é sobre a sua propriedade.

Entenda como funcionam as multas de acordo com o CTB

E quando o assunto são multas, a aflição dos motoristas pode aparecer. Acontece que, existe uma legislação de trânsito brasileira, que demonstra aos motoristas e condutores, em geral, que eles devem estar em consonância com o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro.

A cada não cumprimento de alguma regra estabelecida existe uma sanção. E a sua aplicação é feita de duas formas: com a perda dos pontos na carteira e também com o pagamento de uma multa. Vale dizer que o valor e número de pontos dependerão da gravidade do ato.

As infrações de natureza leve possuem a perda na carteira de 3 pontos e a multa de valor 88,38 reais. Já as infrações de natureza média computam a perda de 4 pontos na carteira e o pagamento do valor de 130,16 reais.

A infração grave acarreta 5 pontos na carteira e além disso a multa no valor de 195,23 reais. Por fim, a infração gravíssima leva a perda de 7 pontos na CNH e tem a multa no valor de 293,47 reais.

As infrações sofrem essa variação em decorrência das ações que são realizadas por cada condutor.

Saiba o que acontece se você não pagar o IPVA

Depois de você entender, o que é, de fato, o IPVA e também quais são os tipos de multas aplicadas no código de trânsito brasileiro, já é possível entender que se você não pagar IPVA algo pode acontecer.

Caso o documento do veículo não seja pago em dia, existe a possibilidade da apreensão do veículo. Outro fator que ocorre também é a inserção do nome do proprietário em dívida ativa.

Além disso, essa infração pode ser considerada gravíssima e a pontuação da carteira do motorista sofre a perda de 7 pontos, além é claro, da multa aplicada no valor de 293,47 reais.

Apesar do proprietário do veículo não o perder de fato, ele só será retirado do pátio caso os custos e tarifas da sua estadia sejam arcados. Ademais, o veículo somente pode sair do pátio no caso ele já esteja em dia com a sua multa paga.

Existe a possibilidade de negociar, se você não pagar IPVA na data correta?

Ficar com o nome sujo, entrar na dívida ativa, ter que pagar a estadia do seu veículo no pátio do Detran, perder 7 pontos na carteira e ainda tem que pagar todas as multas pendentes para a liberação do seu veículo, são as consequências se você não pagar IPVA.

Para que isso não aconteça, mesmo que você tenha o seu IPVA atrasado e vencido, não se preocupe. Pois, existe a possibilidade de quitar o boleto atrasado e até mesmo é possível parcelar, para facilitar esse pagamento.

Em resumo, para regularizar a situação é necessário acessar o site da Secretaria da Fazenda da sua região. Por exemplo, se você é do Rio de Janeiro, deve obrigatoriamente acessar o site da Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro.

Caso não consiga realizar o procedimento por lá, existe a possibilidade também de solicitar a negociação do IPVA atrasado através do Detran do seu estado.

Um fato importante é que mesmo com o atraso no IPVA, ainda existe a possibilidade de parcelar o imposto que já foi vencido. No entanto, essa quantidade de parcelas vai depender do que o seu estado define.

Com base em todas as informações que foram ditas acima é possível sanar todas as suas dúvidas a respeito do assunto e sem preocupações sobre o que é o IPVA. Além disso, saber a necessidade de pagar em dia e como efetuar o pagamento dos atrasados.