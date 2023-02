Seahawks ‘ Tariq Woolen: Russell Wilson é construído como um saco de batatas

Tariq Woolen, depois de desfrutar de uma excelente temporada de estreia com o Seattle Seahawkslançou uma abordagem interessante sobre a construção física de Denver Broncos quarterback Russel Wilson.

Eles não estavam no mesmo Seahawks equipe, como Wilson frequentou Denver última entressafra, mas De lã teve algumas reflexões depois de enfrentar o QB pela primeira vez.

Russel Wilson dança descontroladamente ao som da música Bad Bunny durante jogo do Lakers

“Vê-lo pessoalmente, foi muito engraçado”, começou ele, no 2 Up 2 Down Podcast

“Ele parece em forma na TV, mas você o vê pessoalmente e é estranho. Ele é como um saco de batatas.

“Ele é atlético e é um bom jogador, mas literalmente, quando o vi, pensei ‘Droga, não sabia que ele era assim’ e ele era baixo.”

Nova esperança para Russell Wilson com a contratação de Sean Payton

Depois de assinar uma enorme extensão de contrato de 245 milhões de dólares no período de entressafra, Wilson não aproveitou a época que muitos esperavam dele, no entanto, espera-se que as coisas mudem com a nomeação do novo treinador principal Sean Payton.

“Acho que o trabalho número um para nós como treinadores na avaliação de nossos jogadores é quais são as coisas que eles fazem muito bem e então vamos tentar colocá-los nessas posições”, disse. Payton disse depois de ser apresentado como o novo Broncos treinador.

“Esse é um ponto de partida e acho importante destacar seus pontos fortes e minimizar quaisquer pontos fracos.

“Como deixá-los confortáveis ​​e destacar seus pontos fortes? Esse é o processo que vai começar agora, pois estou aprendendo sobre cada um desses jogadores, não apenas Russel.”