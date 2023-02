Sean O’Malley assina extensão de contrato de 8 lutas com o UFC

Sean O’Malley permanecerá no UFC no futuro previsível.

O contendor do peso galo, que começou em Dana WhiteSérie Contenderassinou uma nova extensão de contrato de oito lutas com o UFC.

O presidente do UFC, Dana White, anunciou a notícia no sábado, com O’Malley também confirmando o acordo por meio de seu podcast, que ele mesmo negociou após afirmar anteriormente que agora estava atuando como seu próprio empresário.

“Consegui um contrato muito bom do qual me orgulho”, disse O’Malley. “Consegui um número com o qual estou muito feliz. Eu realmente não acho que nenhum gerente que eu tivesse poderia ter entrado lá e conseguido o que consegui. Isso também ajuda na relação construída com o UFC. Sinto que ganhei este contrato. Sinto que ganhei o valor que estou recebendo.”

Fechar O’Malley para um contrato de longo prazo faz muito sentido para o UFC, especialmente porque o lutador de 28 anos se aproxima da disputa pelo título após sua vitória sobre o ex-campeão peso galo Petr Yan em outubro passado.

O’Malley rapidamente se tornou uma das estrelas mais comercializáveis ​​do UFC, enquanto subia constantemente na classificação de 135 libras com um recorde de 8-1 com um no-contest em 10 lutas com a organização. Ele está atualmente em uma seqüência invicta de cinco lutas, com sua única derrota no UFC vindo por nocaute técnico para Marlon “Chito” Vera em 2020.

Todos os sinais atualmente apontam para O’Malley recebendo uma chance pelo título em sua próxima luta, embora tudo dependa de quando o atual campeão peso-galo do UFC, Aljamain Sterling, retornará à ação. A partir de agora, Sterling está planejando uma luta em maio contra Henry Cejudo, o que significa que O’Malley pode ficar sentado pelo menos no primeiro semestre de 2023 enquanto espera por uma chance de se tornar campeão.

Independentemente disso, O’Malley está fechado com um novo contrato com o UFC para o futuro enquanto aguarda sua próxima missão.