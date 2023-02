A Seara é uma das maiores produtoras de alimentos presentes no Brasil. A companhia foi fundada com o intuito de ser a melhor em todas as suas atividades e entregar alto padrão a todos os seus clientes. Nesse momento, a empresa anunciou novas vagas de trabalho em diversas regiões do Brasil. Confira a seguir.

Seara abre 33 vagas de emprego pelo Brasil

A Seara faz parte do grupo JBS e é líder mundial no processamento de carne suína, bovina e de aves. A companhia possui um amplo portfólio com uma grande diversidade de produtos e atende todas as necessidades do mercado e de seus clientes.

Nesta data, a companhia está com mais de 30 vagas de empregos abertas em diversas regiões do país. Confira, a seguir.

Supervisor de Prod. – Passos/MG;

Anls. de Negócios – São Paulo;

Engenheiro e Coordenador de Segurança do Trabalho – Brasil;

Anls. de Logística (Frete) – Goiás;

Superv. de Restaurante – Brasil;

Aux. de Serviço Gerais – Santa Catarina;

Mecânico de Manut. – Duque de Caxias/RJ;

Assist. de Logística (Monitoramento) – Goiás;

Soldador – Brasil;

Assistente ADM – Santa Catarina;

Prom. de Vendas – Rio Grande do Sul;

Anls. de Estoque Júnior – Santa Catarina;

Coord. de Recursos Humanos – Rio Grande da Serra/SP;

Anls. de Contabilidade Sênior – Itajaí/SC;

Vendedor Substituto – Canoas/RS;

Téc. de Segurança do Trab. – Itajaí/SC.

A seguir, acompanhe todas as informações sobre como efetuar a candidatura em um dos cargos anunciados e todas as orientações sobre as exigências e também requisitos da função almejada.

Como se candidatar

Aos interessados em fazer parte da equipe, basta realizar o cadastro de um currículo atualizado através do link publicado no site 123 empregos.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.