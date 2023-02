SEEDF: novo edital para professores temporários é divulgado; inscrições começam dia 15

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) anunciou a realização de um novo processo seletivo. Desta vez, com o objetivo de formar cadastro reserva para professores em diferentes disciplinas.

O edital é um complemento ao concurso realizado em 2022, quando foram oferecidas 4.252 vagas na área da educação para professores, gestores e pedagogos.

As inscrições para o processo seletivo começam nesta quarta-feira, 15 de fevereiro e seguem até o próximo dia 20.

A banca responsável pela organização do processo seletivo é o Instituto Quadrix.

Vagas e salários Processo Seletivo SEEDF

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal oferece por meio de processo seletivo, vagas para professores em cadastro reserva com o objetivo de complementar o banco reserva criado no concurso de 2022.

O edital não informa o quantitativo de vagas para cadastro reserva.

As oportunidades estão distribuídas entre as seguintes disciplinas de nível superior:

Administração;

Artes;

Biologia;

Ciências Naturais;

Enfermagem;

Filosofia;

Física;

Geografia;

História;

Informática;

Línguas (espanhol, francês, inglês, japonês, libras, português);

Matemática;

Odontologia;

Química;



O salário oferecido pela SEEDF para o cargos de professor é de R$ 4.228,56 mensais, para docentes da educação básica em jornada de 40 horas semanais e de R$ 2.214,20 para docentes da educação básica em jornada de 20 horas semanais.

Os profissionais ainda têm direito aos seguintes benefícios:

Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED (20horas: R$664,28 e 40horas: R$1.268,57);

Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA;

Gratificação de Atividade de Ensino Especial– GAEE;

Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR

Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado – GADEED;

Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição e Privação de Liberdade – GADERL;

Férias e 13º salário proporcional ao período de trabalho durante vigência do contrato.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, conforme consta em edital, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Os candidatos aprovados irão atuar em uma das seguintes CREs, escolhidas a critério do candidato no momento da inscrição:

Brazilândia;

Ceilândia;

Gama;

Guará;

Núcleo Bandeirante;

Paranoá;

Planaltina;

Plano Piloto/Cruzeiro;

Recanto das Emas;

Samambaia;

Santa Maria;

São Sebastião;

Sobradinho;

Inscrições SEEDF

Os interessados em participar do processo seletivo para a SEEDF devem realizar a inscrição entre o período de 15 a 20 de fevereiro de 2023, diretamente pelo site do Instituto Quadrix.

As inscrições são gratuitas.

Atribuições de cargo SEEDF

Professor de Educação Básica

Executar atividades de regência de classe nas modalidades, etapas e atendimentos, de acordo com habilitação específica e executar outras atividades de interesse da área educacional;

Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico -PPP da unidade escolar;

Contribuir para a promoção da igualdade entre os estudantes, considerando a diversidade, sem distinção de raça/etnia, de territorialidade, gênero, sexualidade, convicção política, filosófica ou religiosa, e condições sociais, físicas, intelectuais, sensoriais e comportamentais;

Zelar pela aprendizagem dos estudantes, estabelecendo estratégias e intervenções pedagógicas; executar as tarefas pedagógicas de registro da vida escolar do estudante, em instrumentos próprios definidos pela SEEDF, cumprindo os prazos fixados para entrega de documentos solicitados;

Ministrar as horas-aula e os dias letivos estabelecidos no Calendário Escolar;

Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e à formação continuada; realizar a adequação curricular do estudante, quando necessário;

Assegurar tempos e espaços de reposição dos conteúdos curriculares ao longo do ano letivo aos estudantes com frequência insuficiente;

Elaborar planejamento das aulas e desenvolvê-lo em consonância com o Currículo da Educação Básica e demais documentos norteadores da SEEDF;

Avaliar os estudantes, de acordo com os critérios estabelecidos nas Diretrizes de Avaliação Educacional desta SEEDF;

Entre outras atividades;

Etapas Processo Seletivo SEEDF

O processo seletivo para a SEEDF contará com as seguintes fases:

Avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório;

Experiência Profissional, de caráter eliminatório e classificatório;

O resultado final da avaliação de títulos e da experiência profissional está previsto para ser divulgado no dia 10 de março de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o processo seletivo SEEDF 2023.