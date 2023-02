SEGEP – RO anuncia Processo seletivo para PROFESSOR com mais de 660 vagas

No estado de Rondônia, a Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep) anuncia abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento temporário de 667 vagas em diversas especialidades para o cargo de professor classe C.

As oportunidades são para as áreas de Matemática (117); Pedagogia/Anos Iniciais (37); Química (25); Orientador (42); Supervisor (52); Sociologia (12); Biologia (1); Pedagogia/Anos Iniciais (1); Orientador (1); Sociologia (1); Supervisor (2); Língua Portuguesa (119); Educação Física (2); Geografia (1); Língua Espanhola; Língua Portuguesa (1); Matemática (1); Educação Religiosa; Filosofia (9); Física (41); Geografia (40); História (34); Língua Espanhola (25); Língua Inglesa (50); Artes (8); Biologia (23); e Educação Física (22).

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos devem ter certificação de graduação com licenciatura plena na área de educação ou na área específica para a qual concorre; ou certificação de graduação de curso superior de bacharel com complementação pedagógica ou em área específica. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.021,82 a R$ 4.043,63, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 26 de fevereiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial do Sistema de Processo Seletivo do estado de Rondônia.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante avaliação de títulos (caráter classificatório e eliminatório), conforme critérios especificados no edital.

O processo seletivo é válido por um ano, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Preparar e ministrar aulas, avaliar e acompanhar o aproveitamento do corpo discente da Educação Infantil, Fundamental e Médio, no respectivo campo de atuação No âmbito escolar: administrar, planejar, organizar, coordenar, controlar e avaliar atividades educacionais junto ao corpo técnico – pedagógico, docente e discente, fora da sala de aula, desenvolvidas na unidade escolar; planejar, orientar, acompanhar e avaliar atividades pedagógicas nas unidades escolares, promovendo a integração entre as atividades, áreas de estudos e/ou disciplinas que compõem o currículo, bem como o contínuo aperfeiçoamento do processo de ensino/aprendizagem; participar de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, aprimoramento dos recursos de ensino/aprendizagem e melhoria dos currículos; e ainda, planejar, acompanhar e avaliar a participação do aluno no processo ensino/aprendizagem envolvendo a comunidade escolar e a família nesse acompanhamento, com base na Lei Complementar 680/2012.

EDITAL nº 40/2023

