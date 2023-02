Segredos da rainha consorte Camila: antes do rei Carlos ela já era rica e tinha ligações com a realeza

Camila Parker é uma das figuras mais controversas da família real. Em 2005 ela se casou com o príncipe Charles. Após a morte da rainha Elizabeth II, ela se tornou rainha consorte.

Rainha Consorte Camilla: Data de nascimento, nome real e quem eram seus pais

Camilla Parker Bowles, batizada de Camilla Rosemary Shand, nasceu no King’s College Hospital em Londres em 17 de julho de 1947.

O agora real, estudou na Dumbrells School, que fica em Sussex; mais tarde, ela foi educada na Queen’s Gate School, em South Kensington, segundo o site oficial da família real.

filha do major Bruce Shand, comerciante de vinhos e herói da Segunda Guerra Mundial, e Rosalind Cubitt, filha mais velha do III Barão Ashcombe, Roland Calbert Cubitt. Seus irmãos são: Mark Roland (1951-2014) e Sonia Annabel (1949).

O rei Charles e a rainha consorte Camilla brigaram durante a visita a York

Patrimônio líquido de Camilla Parker Bowles: por que ela já era rica antes do rei Charles

A rainha consorte Camilla Parker Bowles também é duquesa da Cornualha. LG, GCVO, CSM, PC tem um patrimônio líquido pessoal de $ 5 milhões e é membro da família real britânica desde 2005, quando se casou com o então príncipe Charles de Gales.

Charles entra no Palácio de Buckingham pela primeira vez como rei

Os pais de Camilla estavam financeiramente bem. Seu pai era comerciante de vinhos, proprietário de charabanc e oficial militar de alto escalão, enquanto a família de sua mãe fez fortuna construindo Mayfair, Pimlico e Belgravia em Londres. O Independent observou que Camila ficou com uma herança de $ 663.000 de seus avós maternos.

A futura rainha consorte cresceu em uma enorme propriedade de US$ 2 milhões em Sussex e frequentou as melhores escolas. Ela também correu em alguns círculos da alta sociedade. Apesar de ter pais ricos, ela ainda trabalhava e era recepcionista na empresa de decoração Sibyl Colefax & John Fowler.

O bisavô de Camilla Parker era o Conde de Albermarle

William Coutts Keppel, 7º Conde de Albermarle KCMG, PC (15 de abril de 1832 – 28 de agosto de 1894), apelidado de Visconde Bury entre 1851 e 1891, foi um militar e político britânico. Ele serviu no Exército britânico antes de entrar no Parlamento em 1857. Inicialmente um Liberal, foi Tesoureiro da Câmara entre 1859 e 1866 nos governos Liberais de Lord Palmerston e Lord Russell.

Mais tarde, ele mudou para os conservadores e serviu como subsecretário de Estado da Guerra sob Lord Beaconsfield entre 1878 e 1880 e sob Lord Salisbury entre 1885 e 1886.

Thomas Cubitt, Antepassado de Camilla que construiu o Palácio de Buckingham. Cubitt, arquiteto londrino, construiu a fachada principal do Palácio de Buckingham para o casal real em 1847.

Para abrir espaço para a nova ala do palácio, Thomas desmontou e reergueu no Portão de Cumberland, o esplêndido Arco de Mármore projetado por John Nash como a entrada cerimonial do Palácio de Buckingham. Mais tarde construiu a ala sul do palácio, com salão de baile.

A bisavó de Camilla era amante do rei.

Alice Frederica Keppel, nascida Edmonstone (29 de abril de 1868 – 9 de setembro de 1947) foi a amante mais famosa de Eduardo VII do Reino Unido. Na linha materna, ela era a bisavó de Camilla, Duquesa da Cornualha, segunda esposa de Charles, Príncipe de Gales.

Em 1898, Keppel conheceu o futuro Edward VII, então o herdeiro de 56 anos do trono britânico. Não demorou muito para que Keppel se tornasse uma das muitas amantes de Edward, apesar da diferença de idade de 28 anos. O relacionamento deles duraria até A morte de Eduardo em 1910 e era bem conhecido.