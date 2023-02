Segredos do 49ers NFL revelados: sem dormir com parceiros antes dos jogos, na cama às 22h, sem ingressos grátis para os jogadores

Dapesar de seus estilos de vida luxuosos e enormes salários, Os jogadores da NFL ainda têm que cumprir as regras. A esposa de Fred Warner, do San Fransisco 49ers, recentemente chocou os usuários do TikTok depois que ela assumiu a plataforma para divulgar os segredos mais sombrios da NFL.

“Preparem-se comigo enquanto conto a vocês algumas coisas surpreendentes sobre a NFL que eu não sabia antes de conhecer meu marido. Todas essas coisas são específicas de nosso time, nossa organização, nossa cidade e nossa situação”, abriu Sydney. .

Noite noite, durma bem



O wag deixou os TikTokers na ponta de seus assentos enquanto ela revelava algumas das regras mais surpreendentes que a equipe 49ers e suas esposas devem cumprir. Talvez o “segredo” que causou maior rebuliço tenha sido o fato de os jogadores não têm permissão para ficar com suas esposas na noite anterior a um jogo.

“Você não tem permissão para passar a noite com seu parceiro em jogos fora de casa ou em casa. Para jogos fora de casa, eles obviamente estão em um hotel, mas se eu optar por ir para o mesmo hotel, não podemos ficar em no mesmo quarto e depois dos jogos em casa, eles também dormem em um hotel”, explicou Sydney.

Se isso não bastasse, acontece que os jogadores até recebem um “verificação de cama” para garantir que estejam todos arrumados com as luzes apagadas às 22h30. As regras não são muito diferentes daquelas impostas pelos professores no ensino médio – embora pareçam mesquinhas e às vezes extremamente injustas, elas são de fato para o bem maior.

Ingressos

Os fãs podem ficar satisfeitos e um pouco surpresos ao saber que os jogadores realmente precisam pagar pelos ingressos. Dito isto, eles são oferecidos a um preço reduzido. “Todos os seus ingressos para jogos, em casa e fora, não são gratuitos. Eles têm desconto, mas não são gratuitos”, divulgou Sydney.

Nursey no Estádio Levi’s SF 49ers

Entre os muitos benefícios que os jogadores recebem, está a creche para os filhos nos dias de jogo. Se esposas e familiares decidirem que querem assistir a um jogo em paz, eles podem deixar seus filhos em uma creche que fica no estádio 49ers Levi’s. “Você deve deixá-los antes do jogo começar e recolhê-los no quarto período”, explicou a esposa de Warner.