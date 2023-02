Segundo pagamento SS de fevereiro: Quem está recebendo cheque de até US$ 1.827 hoje?

Ta próxima rodada de Seguro Social cheques durante o mês de fevereiro está chegando aos destinatários na quarta-feira. Eles continuarão recebendo verificações de benefícios maiores devido ao ajuste de custo de vida de 8,7% (COLA) para 2023, que é o maior impulso em 41 anos. Como todos já devem saber, os pagamentos do Seguro Social para este mês ocorrerão no mesmo cronograma mensal de qualquer outro mês. Os pagamentos sempre saem na primeira, segunda e terceira quartas-feiras do mês.

Quando você pode esperar o pagamento do Seguro Social?

Os horários são muito simples de entender. Se você nasceu entre os dias 1 e 10 do mês, receberá seu pagamento na quarta-feira, 8 de fevereiro. As pessoas cujos aniversários caiam entre os dias 11 e 20 do mês receberão seus pagamentos na quarta-feira, 15 de fevereiro. , as pessoas cujo aniversário cai entre os dias 21 e 31 do mês receberão o pagamento na quarta-feira, 22 de fevereiro. Igual a qualquer outra programação mensal.

Se você não receber seu pagamento na data prevista, o Seguro Social A administração sugere que você aguarde três dias adicionais de envio de correspondência antes de entrar em contato com eles. Depois disso, você pode definitivamente contatá-los para ver o que aconteceu com seu pagamento. A SSA considera que Seguro Social os benefícios aumentaram em mais de US$ 140 por mês, em média, neste novo ano. COLA estava em 5,9% no ano passado e aumentou porque realmente não ajudou os idosos a lidar com a inflação.

Este COLA maior é definitivamente mais adequado para ajudar esses idosos que têm lutado com preços desumanos em tudo. De comida, gás, moradia e outros bens importantes que as pessoas precisam para levar uma vida melhor. Mesmo que o Bureau of Labor Statistics tenha visto uma queda consistente na inflação pelo sexto mês consecutivo, isso ainda ajudará os idosos ainda mais.