Segurança no combate ao tapa é tema de reunião da comissão atlética

TA Comissão Atlética de Nevada está agendada para quarta-feira para discutir possíveis mudanças nas regras para competições de tapa, incluindo aquelas apoiadas pelo UFC, a principal promoção de artes marciais mistas nos Estados Unidos.

Em outubro, a comissão aprovou por unanimidade a sanção da luta de tapas, na qual os competidores se revezam dando tapas na cara uns dos outros. A comissão, que regulamenta o boxe e outros esportes de combate no estado, afirmou que a aprovação foi dada para evitar lutas não regulamentadas e para que os competidores tivessem precauções de segurança.

Em novembro, a comissão aprovou a licença do presidente do UFC, Dana White, para promover a Power Slap League. O diretor de negócios do UFC, Hunter Campbell, garantiu à comissão que a segurança era a maior prioridade.

White promoveu o programa da TBS “Power Slap: Road to the Title” em entrevista ao Front Office Sports na semana passada. Os primeiros quatro episódios tiveram uma média de 275.000 espectadores.

No entanto, muitos competidores exibiram sintomas aparentes de concussão, levantando preocupações de segurança sobre a competição.

White reconheceu na entrevista ao Front Office Sports que um vídeo dele e sua esposa se esbofeteando em uma briga na véspera de Ano Novo em uma boate mexicana não ajudou em seus esforços para promover o novo esporte. Ele chamou o momento de “irônico e horrível ao mesmo tempo”.

White também se desculpou publicamente por bater em sua esposa.

A comissão também discutirá a aprovação dos próximos eventos Power Slap nos dias 9 e 11 de março no UFC Apex em Las Vegas. O UFC Apex planeja instalar uma arena de 1.000 lugares, de acordo com o Las Vegas Review-Journal.