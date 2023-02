Seleção canadense defende igualdade salarial no futebol feminino

Tseleção feminina de futebol do Canadá venceu o Brasil por 2 a 0 pela Copa SheBelieves no domingo, mas os destaques da partida aconteceram antes e depois do jogo em si.

Os jogadores canadenses vestiram uma camiseta com a mensagem “basta” exigindo igualdade salarial com a seleção masculina. Fizeram isso usando a cor roxa, que se tornou um símbolo da luta das mulheres nesse tipo de questão.

Há cerca de um ano, o Seleções masculinas e femininas do Canadá vêm discutindo um novo contrato salarial em que exigem igualdade com os homens.

Seu protesto decorre do impasse nessas negociações e eles receberam apoio recente do Seleções japonesas e inglesas.

Janine Beckiejogador canadense do Portland Thorns, descreveu o momento atual como “interessante para refletir sobre ter sido condicionado por uma sociedade que prioriza o esporte masculino e os homens em geral”.

Goleiro Kaylen Sheridan disseram que estavam “insatisfeitos com a posição em que estão atualmente”.

Os gols da vitória por 2 a 0 saíram aos 31 e 71 minutos graças a Vanessa Gilles e Evelyne Viens.

A terceira partida do Canadá na fase de grupos acontece na quarta-feira contra o Japão, um dos times que apoiou seu apelo por igualdade salarial.

Eles sofreram uma derrota por 2 a 0 para os Estados Unidos na primeira partida da fase de grupos da SheBelieves Cup.