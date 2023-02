Selena Gomez responde a quem critica seu peso: não sou modelo

Selena GomezA vida da atriz está na frente das câmeras desde criança.

A jovem atriz fez suas primeiras aparições em vários formatos do Disney Channel e depois seguiu carreira como atriz e música fora da franquia Walt Disney.

Após seus recentes sucessos estrelando a série ‘Only Murders in the Building’ e a ótima recepção de seu documentário ‘Selena Gomez: My Mind and Me’, a atriz recentemente esteve no centro das atenções devido à sua repentina transformação física e ganho de peso. Cansado de envergonhar o corpo, gomez quis resolver a controvérsia.

Selena Gomez defende ganho de peso

Foi durante uma live no Tiktok que Selena Gomez queria explicar as razões pelas quais seu corpo ficou maior.

O principal motivo dessa mudança foi a medicação que ela toma atualmente para lúpus, uma doença do sistema imunológico que ataca os próprios tecidos e órgãos saudáveis ​​do paciente.

um problema que gomez carrega desde criança e que mostrou suas consequências em seu documentário.

“Quando tomo tenho tendência a reter muito líquido e quando paro de tomar a medicação tenho tendência a perder todo esse peso… é o que costuma acontecer comigo”, explicou a atriz num vídeo do TikTok.

“Eu só queria encorajar qualquer um que sinta algum tipo de vergonha pelo que está enfrentando… Ninguém sabe a história por trás disso.

“Não sou modelo e nunca serei.”

Selena passou a dar palavras de apoio às pessoas que ganharam peso ou se enquadram nos padrões de beleza da sociedade.

“Eu quero que você saiba que você é linda e ótima”, disse ela. “Eu sei que um dia vamos nos sentir mal com nós mesmos, mas é melhor estar saudável. Meus remédios são muito importantes para a minha doença.”