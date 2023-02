Selena Gomez se torna a mulher mais seguida no Instagram, ao anunciar que faria uma pausa nas redes sociais

Aatriz e cantora Selena Gomez ultrapassou Kylie Jenner como a mulher com mais seguidores no Instagram, com mais de 381 milhões de fãs até o momento. Isso é um marco para Selena, já que Jenner é uma das influenciadoras mais ativas nas redes sociais.

Selena disse recentemente feira de vaidade que ela só tem TikTok em seu telefone porque “há coisas maravilhosas nas mídias sociais: conectar-se com os fãs, ver como eles estão felizes e animados e suas histórias”.

Selena Gomez diz que discutir sua saúde mental no doc ‘Selena Gomez: My Mind & Me’ é aterrorizante

Gomez retorna após uma pausa nas redes sociais

Selena também disse que decidiu dar um tempo nas redes sociais depois de passar por um momento difícil em uma separação e receber comentários cruéis e detalhados.

“As pessoas podem me chamar de feia ou estúpida e eu digo, tanto faz. Mas essas pessoas entram em detalhes”, disse ela. “Eles escrevem parágrafos muito específicos e cruéis. Eu chorava constantemente. Tinha uma ansiedade constante… não conseguia continuar fazendo isso. Foi uma perda de tempo”, explicou ela.

Apesar de sua decisão de se afastar das redes sociais, Gomez continua muito popular no Instagram, provando que não é necessário estar constantemente presente nas redes sociais para ter sucesso.

Gomez acrescentou: “Há coisas maravilhosas nas redes sociais, mas também há aspectos negativos, e é importante encontrar um equilíbrio e estabelecer limites saudáveis ​​para si mesmo”.

No momento em que escrevo, Selena Gomez tem 381.996.653 seguidores no Instagram, superando os 380.347.189 de Kylie. Kylie é membro da família Kardashian-Jenner e também ficou famosa por sua participação no reality show “Keeping Up with the Kardashians”.

Ela também é a fundadora e proprietária da Kylie Cosmetics, uma linha de produtos de maquiagem que lançou em 2015. Em 2019, a Forbes nomeou Jenner a “mais jovem bilionária self-made” devido ao seu sucesso comercial com a Kylie Cosmetics.