Selena Gomez sorri no set de ‘Murders’ apesar do drama com Kylie e Hailey

A Internet pensa Selena Gomez esteve em uma rixa de ‘Meninas Malvadas’ com Hailey Bieber dar Kylie Jenner – fazendo com que ela fechasse temporariamente sua mídia social … mas não parece ter afetado seu humor na vida real … realmente bom, ao que parece.

A atriz/cantora estava toda sorridente na terça-feira, enquanto estava no set de seu programa de sucesso do Hulu ‘Only Murders in the Building’ – onde ela foi vista saindo de seu trailer em Manhattan com fãs adoradores que estavam morrendo de vontade de selfies … algo SG estava feliz em obrigar.