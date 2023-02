Sem apostas proibidas: Jake Paul pode manter o trem do dinheiro rolando contra Tommy Fury? Mais ação do UFC Vegas 70 e Bellator 291

Este fim de semana é monstruoso nos esportes de combate, com nada menos que CINCO grandes eventos ocorrendo, e é claro que os garotos do No Bets Barred estão aqui para dividir todas as apostas.

Primeiro, os co-anfitriões Conner Burks e Jed Meshew mergulham em mais um card do UFC Fight Night, o UFC Vegas 70 ocorrendo no APEX e encabeçado por uma luta meio-pesada entre Nikita Krylov e Ryan Spann. Tanto Conner quanto Jed estão um pouco cautelosos com o evento principal, mas não têm tanto escrúpulo em relação a Andre Muniz e ao tão esperado retorno de Tatiana Suarez; além disso, os dois caras acabam com algumas outras jogadas no cartão.

Em seguida, os meninos entram em discussões sobre o Bellator 291, com alguma ação do evento principal para Jed e um parlay Chalk Soup finamente cunhado para Conner, antes de bater rapidamente KSW e ONE Championship apostas, e então arredondar tudo para quebrar o maior luta do fim de semana: Jake Paul vs. Tommy Fury.

Sintonize o episódio 36 de No Bets Barred.

