Sem ‘hype’ o suficiente, André Muniz sente que é muito arriscado lutar pelo ranking dos médios do UFC

Andre Muniz está com 7 a 0 dentro do octógono se levarmos em conta as duas vitórias no Contender Series, mas ainda falta aquela grande vitória sobre um adversário de ponta para finalmente ser visto como um potencial candidato ao cinturão.

O “sergipano” pode não conseguir naquele sábado, quando enfrenta o talentoso, mas desclassificado Brendan Allen, na co-luta principal do UFC Vegas 70, mas sente que pode estar em um momento decisivo em sua carreira.

“Não sou um cara badalado, com muita mídia”, disse Muniz no programa desta semana Trocação Franca podcast. “Gostem ou não, o UFC leva isso em consideração agora. Eu sou um risco que não vale a recompensa [for ranked fighters].

“Eu disse que aceitaria lutas em cima da hora, quando [Jared] Cannonier e [Sean] Strickland caiu, mas não me deram. Eu concordei em lutar com Jack Hermansson, mas faltavam duas semanas e não era tempo suficiente para eu conseguir meu visto de trabalho, então o UFC colocou outra pessoa no lugar”.

Muniz admite que precisa trabalhar seu marketing pessoal e outras formas de se promover fora do cage. Quando está sob os holofotes do UFC, o “sergipano” faz o trabalho com vitórias impressionantes, como o armlock em Ronaldo Souza e Eryk Anders, mas isso não é suficiente nos dias de hoje.

“A única opção que me deram foi o Brendan Allen, que vinha de uma boa sequência de vitórias”, disse Muniz. “Sou atleta e treino muito, tenho que trabalhar. Tenho duas filhas, tenho uma família e tenho que trabalhar de qualquer jeito. Minha última luta foi em julho, então eu precisava disso. Eu só queria um nome.

Ele não vai reclamar muito, mas ver combates como Derek Brunson x Dricus Du Plessis e Chris Curtis x Kelvin Gastelum serem anunciados para futuros cards do UFC o incomodou.

“Ficamos chateados, mas entendo o contexto”, disse Muniz. “Eu entendo que é um show, não é só ir lá e lutar. Entendo que ainda estou construindo minha carreira e divulgando meu nome, mas há algo importante por trás de tudo isso. Não há argumentos contra os fatos. Se Deus quiser eu vencer essa luta, será a minha sexta vitória na organização. A organização deveria me dar um grande nome, deveria me dar alguém.”

Allen está 8-2 no UFC com vitórias por finalização sobre nomes como Kevin Holland, Krzysztof Jotko e Sam Alvey, perdendo apenas para Chris Curtis e Sean Strickland sob a bandeira da empresa, e Muniz espera que ele seja mais duro do que um adversário classificado porque “ sua vontade de vencer” provavelmente é maior, já que ele quer “se destacar” na divisão dos médios.

“Estudamos muito ele e sabemos do potencial dele, sabemos o que ele tem a oferecer”, disse Muniz. “Ele é de um grande time americano, então estou pronto para entrar em guerra se for preciso. Meu plano é sempre o mesmo, finalizar todos na categoria. Não ligo para nomes, quero finalizar todos que eu lutar.”

“Sergipano” não revelou qual nome pretende lançar após o UFC Vegas 70 se vitorioso, mas citou Jared Cannonier, Sean Strickland ou o vencedor de Brunson x Du Plessis, marcado para o UFC 285, no dia 4 de março.

“Existem alguns nomes para olhar”, disse Muniz, “mas acho que a maneira mais fácil de obter uma resposta para minha chamada, de mencionar um nome e obter uma resposta imediata de alguém que deseja derrubar, seria Strickland. Ele é louco [laughs].”