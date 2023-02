Semana começa com ALERTA GERAL para os aposentados do INSS

Caso você seja um aposentado do INSS ou é contemplado pela Previdência Social com algum benefício, deve se atentar à novidade sobre a exigência da prova de vida. Até 2022, o procedimento precisava ser realizado todos os anos pelos beneficiários, na intenção de garantir que o pagamento fosse feito, comprovando a necessidade de repasse.

A comprovação tem possibilidade de ser realizada utilizando a câmera do celular, através da biometria facial no app Meu INSS. Essa forma começou a valer no ano de 2020, mas os brasileiros ainda podem ter a vida ainda mais facilitada.

Com isso, o aposentado do INSS evitará possíveis problemas, resultando na interrupção do pagamento. E se você quer saber mais a respeito desse assunto, continue lendo a matéria de hoje do Notícias Concursos.

Mudanças a respeito da prova de vida para o aposentado do INSS

A partir desse mês de janeiro, o processo será realizado de forma automática pelo órgão. Assim, não haverá a necessidade que os segurados precisem sair de casa para realizar o processo. Como? A medida se tornará possível devido ao cruzamento de informações, que será feito baseado no banco de dados do Governo Federal.

Com a alteração, a comprovação será feita por meio de votação nas eleições, acessos ao aplicativo Meu INSS ou outros aplicativos do governo que exigem a biometria. Ademais, será possível comprovar o estado atual também pela realização de empréstimo consignado, entre outras ações que demonstrem que o beneficiário está vivo.

Caso a comprovação não possa ser realizada automaticamente, o cidadão será avisado pelo instituto. Com isso, o procedimento deverá ser feito manualmente, utilizando o meio digital para a renovação do benefício. Para que a medida entre em vigor, é preciso que a equipe da Previdência Social organize os últimos detalhes. Só assim a regulamentação poderá ser publicada.

Com a publicação do documento, os segurados terão acesso a todos os detalhes de como o cruzamento das informações será feito, bem como também será informado quais medidas tomar em caso de algo dar errado.

Em contrapartida, os beneficiários que preferirem manter este procedimento no formato presencial poderão comparecer ao banco ou usar o próprio aplicativo para determinar isso. Por fim, para saber qual foi a data da última confirmação, basta acessar o site Meu INSS ou telefonar para a central de atendimento no número 135.