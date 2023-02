Semarh Penedo e Associação Recicla orientam comércio para reduzir descarte de lixo reciclável

Secom PMP

Uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e da Associação Recicla Penedo conscientiza lojistas e empresários locais sobre o descarte de lixo reciclável.

Materiais como papelão, papel e plástico podem ser recolhidos por catadores associados da Recicla Penedo, ao invés de serem descartados para a coleta diária feita pela Prefeitura de Penedo.

O lixo recolhido pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos é transportado para o Centro de Tratamento de Resíduos, situado em Craíbas, em atendimento à legislação ambiental.

“Além de reduzir a quantidade de lixo que todos os municípios pagam para serem processados no CTR de Craíbas, a colaboração do nosso comércio com a Associação Recicla ajuda os catadores”, explica o gestor da Semarh, Irmão João (João Ferreira da Silva), sobre a ação de educação ambiental apoiada pelo governo Ronaldo Lopes.

O trabalho de conscientização e direcionamento do material reciclável para a Associação Recicla Penedo também será realizado nas repartições públicas, escolas e empresas.