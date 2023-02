Semed convoca os melhores classificados no PSS 2023 para participar da Jornada Pedagógica de Penedo

Secom Penedo

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), convoca pessoal classificado no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para participar da Jornada Pedagógica de Penedo.

A convocação é para os melhores classificados em cada função, conforme quadro abaixo.

A preparação para professores, coordenadores e diretores da Semed é realizada em parceria com a empresa Trakto e acontece amanhã (terça,14) e na quarta, 15, no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, o antigo Cinema São Francisco.

Entre os palestrantes que irão participar da Jornada Pedagógica de Penedo estão o porte e cordelista Bráulio Bessa, Murilo Gun (criado da Keep Learning School), o Professor Pachecão, colunista e autor do livro A Ciência do Sucesso; e Pedro Paulo Luz, especialista motivacional.

A cidade pronto para o turismo de eventos está sendo preparada para mais uma ação que envolve a empresa responsável pela plataforma Trakto Educação, mais um investimento do governo Ronaldo Lopes para docentes e estudantes da Semed.

Quem visita o Centro Histórico de Penedo neste início de semana, seguindo em direção à orla pela Praça Barão de Penedo e Rua Dâmaso do Monte, se depara com estruturas coloridas incorporadas ao casario colonial.

Cubos gigantes vazados e peças decorativas avisam que a Jornada Pedagógica de Penedo também transforma o cenário cinematográfico, além do público-alvo do super evento: professores, coordenadores e diretores das escolas da rede pública municipal.

Além da formação do pessoal da Semed, a Jornada Pedagógica de Penedo também tem programação cultural – esta aberta ao público em geral – na Praça Barão de Penedo.