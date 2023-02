Senac encerra período de inscrição para o Vestibular 2023/1

Termina nesta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, o período de inscrição para o Vestibular 2023/1 do Centro Universitário Senac. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 25,00.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas virtualmente, mediante o preenchimento da formulário de inscrição, que está disponível no site do Senac. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido.

Vestibular 2023/1

O Vestibular 2023/1 conta com duas modalidades de seleção. Desse modo, no momento da inscrição, o candidato deverá escolher entre o aproveitamento da nota da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a prova de redação on-line aplicada pelo Senac.

O candidato deverá informar a modalidade de seleção através da qual deseja concorrer às vagas ofertadas no momento da inscrição. De acordo com o edital, os interessados em participar com as notas do Enem poderão usar as notas da redação de uma das edições de 2009 a 2021.

O documento indica ainda que a oferta total do Senac de São Paulo é de 2.705 vagas em cinco campus para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023:

Campus Santo Amaro (São Paulo): 2.330 vagas;

Campus Águas de São Pedro: 200 vagas;

Campus em Campos de Jordão: 45 vagas;

Campus Lapa Scipião (São Paulo): 80 vagas;

Campus Tiradentes (São Paulo): 150 vagas.

Entre os cursos ofertados estão a graduação em Tecnologia em Hotelaria e o Bacharelado em Farmácia, Comunicação e Marketing, Design, Artes e Arquitetura, Gastronomia e Alimentação, Gestão e Negócios, Tecnologia da Informação, entre outros.

De acordo com o cronograma, a divulgação dos resultados será feita por e-mail em até 72h da realização da prova de redação ou 24h após o envio da nota do Enem.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

